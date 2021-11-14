Прямой эфир
Армия
В Комсомольске-на-Амуре начали работы по сборке истребителей Checkmate
Мир
Вучич оценил военное сотрудничество между Сербией и Россией
Армия
Российские авиановинки представили на Dubai Airshow
Туризм
Камбоджа откроет границы для вакцинированных туристов с 15 ноября
Мир
Путин ответил на обвинения в причастности России к миграционному кризису
Мир
На Украине пригрозили уничтожать мигрантов при попытке перейти границу
Спорт
Объявлен стартовый состав сборной России по футболу на матч с Хорватией
Мир
В американском зоопарке от последствий COVID-19 умерли снежные барсы
Общество
Многодетная петербурженка признана самой красивой женщиной мира
Общество
Умер актер из «Реальных пацанов» Игорь Бондаренко

В Комсомольске-на-Амуре начали работы по сборке истребителей Checkmate

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Работы по производству нескольких опытных образцов новейшего истребителя Checkmate одновременно начались в Комсомольске-на-Амуре. Об этом сообщил журналистам в воскресенье, 14 ноября, глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех) Юрий Слюсарь.

Воздушное оснащение: какие новинки показали на МАКС-2021
Шах и мат американским самолетам-«невидимкам», бомбы с лазерным наведением и контракты на миллиарды евро

«На заводе в Комсомольске-на-Амуре начались работы по строительству нескольких Checkmate одновременно»,— сказал он.

Конструктор компании «Сухой» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию госкорпорации «Ростех») Михаил Никитушкин рассказал также, что истребитель получит доработанный двигатель «Изделие 117» (АЛ-41Ф1).

Ранее в этот день в Дубае стартовала 17-я международная аэрокосмическая выставка Dubai Airshow 2021, на которой главным событием стала презентация истребителя Checkmate. Его представили министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов и гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

17 сентября вице-премьер Юрий Борисов рассказал, что в госпрограмму вооружений на 2024–2033 годы могут внести закупку истребителя Checkmate для ВКС России. По его словам, наличие нового истребителя на вооружении cобственной армии будет способствовать экспортному потенциалу летательного аппарата.

3 сентября глава Минпромторга на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что Россия готова полностью профинансировать создание истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate. Он также отметил, что иностранцы могут профинансировать создание двухместной модели истребителя из-за наличия у них соответствующего запроса.

20 июля Чемезов рассказал, что стоимость нового российского истребителя составит $25–30 млн. При этом Борисов добавил, что у России уже есть иностранный заказчик на Checkmate.

По информации «Ростеха», истребитель сочетает в себе инновационные решения и технологии, включая поддержку работы пилота средствами искусственного интеллекта, а также уже зарекомендовавшие себя на практике проверенные решения. Он также обладает малой заметностью и высокими летно-техническими характеристиками.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021