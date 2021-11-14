Вучич оценил военное сотрудничество между Сербией и Россией

Военное сотрудничество между Сербией и Россией идет прекрасно, Белград получает современную технику из РФ по корректным ценам. Об этом в воскресенье, 14 ноября, заявил президент Сербии Александр Вучич.

«Много раз мы получали помощь и поддержку — бронетехнику, танки, причем это современные танки. Также мы проводили исключительные учения, и у нас прекрасно идет военное сотрудничество с Россией, это никакая не тайна. Самолеты, истребители, вертолеты и многое другое. У нас современнейшая техника, которую мы получаем по корректным ценам из РФ, и много всего», — сказал он в интервью YouTube-каналу «Соловьев Live».

Глава Сербии отметил, что армия страны сегодня намного сильнее, чем была раньше.

«В том числе благодаря огромной поддержке и помощи, которую мы получили от президента [России Владимира] Путина», — подчеркнул сербский президент.

В октябре прошли российско-сербские учения «Славянский щит – 2021», в ходе которых стороны отработали взаимодействие и совместное боевое применение подразделений ПВО ВКС РФ и сил ПВО Республики Сербия.

В ходе учений Минобороны России также перебросило в Сербию батарею российских зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С». Отмечалось, что батарея вошла в совместную смешанную группировку ПВО.

10 октября Вучич выразил надежду на встречу с Владимиром Путиным до конца года. Он также подчеркнул, что Сербия благодарна России за обеспечение энергобезопасности страны, за помощь в борьбе с коронавирусом и за поддержку по вопросу Косово.

16 апреля глава МИД Сербии Никола Селакович заявил, что Сербия не видит преград для продолжения военно-технического сотрудничества (ВТС) с Россией. Он указал на хорошее сотрудничество в военной сфере между двумя странами.