Прямой эфир
Армия
В Комсомольске-на-Амуре начали работы по сборке истребителей Checkmate
Мир
Вучич оценил военное сотрудничество между Сербией и Россией
Армия
Российские авиановинки представили на Dubai Airshow
Туризм
Камбоджа откроет границы для вакцинированных туристов с 15 ноября
Мир
Путин ответил на обвинения в причастности России к миграционному кризису
Мир
На Украине пригрозили уничтожать мигрантов при попытке перейти границу
Спорт
Объявлен стартовый состав сборной России по футболу на матч с Хорватией
Мир
В американском зоопарке от последствий COVID-19 умерли снежные барсы
Общество
Многодетная петербурженка признана самой красивой женщиной мира
Общество
Умер актер из «Реальных пацанов» Игорь Бондаренко

Вучич оценил военное сотрудничество между Сербией и Россией

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Военное сотрудничество между Сербией и Россией идет прекрасно, Белград получает современную технику из РФ по корректным ценам. Об этом в воскресенье, 14 ноября, заявил президент Сербии Александр Вучич.

Статусный визит: от встречи Путина и Вучича ждут подвижек по Косово
На фоне неурегулированной косовской проблемы в Сербии связывают большие надежды с визитом российского президента

«Много раз мы получали помощь и поддержку — бронетехнику, танки, причем это современные танки. Также мы проводили исключительные учения, и у нас прекрасно идет военное сотрудничество с Россией, это никакая не тайна. Самолеты, истребители, вертолеты и многое другое. У нас современнейшая техника, которую мы получаем по корректным ценам из РФ, и много всего», — сказал он в интервью YouTube-каналу «Соловьев Live».

Глава Сербии отметил, что армия страны сегодня намного сильнее, чем была раньше.

«В том числе благодаря огромной поддержке и помощи, которую мы получили от президента [России Владимира] Путина», — подчеркнул сербский президент.

В октябре прошли российско-сербские учения «Славянский щит – 2021», в ходе которых стороны отработали взаимодействие и совместное боевое применение подразделений ПВО ВКС РФ и сил ПВО Республики Сербия.

В ходе учений Минобороны России также перебросило в Сербию батарею российских зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С». Отмечалось, что батарея вошла в совместную смешанную группировку ПВО.

10 октября Вучич выразил надежду на встречу с Владимиром Путиным до конца года. Он также подчеркнул, что Сербия благодарна России за обеспечение энергобезопасности страны, за помощь в борьбе с коронавирусом и за поддержку по вопросу Косово.

16 апреля глава МИД Сербии Никола Селакович заявил, что Сербия не видит преград для продолжения военно-технического сотрудничества (ВТС) с Россией. Он указал на хорошее сотрудничество в военной сфере между двумя странами.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021