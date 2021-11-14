Шойгу наградил лучших географов РФ почетными званиями

В рамках проведения «Географического диктанта» президент Русского географического общества (РГО) Сергей Шойгу 14 ноября наградил почетными званиями лучших географов России.

Награждая званием «Заслуженный географ Российской Федерации» в штаб-квартире РГО в Москве, Шойгу также подвел итоги «Географического диктанта».

Он отметил, что самый интересный вопрос, на который ему пришлось ответить в рамках акции, был про реку, которая впадает сразу в два океана.

Шойгу также поблагодарил всех участвовавших в «Географическом диктанте».

«Надеюсь, в следующем году мы поставим очередной рекорд и по количеству площадок, и по количеству участвующих. А самое главное — по заинтересованности людей изучать нашу страну», — заявил он.

Кроме того, он подчеркнул, что этом году количество площадок увеличилось на 60%, их теперь 8,6 тыс. в 120 странах.

«Географический диктант» в этом году пройдет с 14 по 24 ноября, он проводится в трех форматах — в очном, дистанционном и онлайн. По традиции он составлен в четырех вариантах, в каждый из которых войдет 40 вопросов.

Первая часть базового уровня состоит из 10 задач, а вторая — из 30 сложных вопросов. Диктант проводится уже в седьмой раз.

19 октября в Москве состоялось вручение премии Русского географического общества (РГО). Президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук рассказал о важности открытий в географической науке. По его словам, достижения в этой сфере стали стимулом к научной революции, которая произошла в XVII веке.