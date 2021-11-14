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Эксперты рассказали о правилах приготовления макарон

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Эксперты из Франции — кулинар Тифен Кампе и директор Национального научно-исследовательского агрономического института Эрве Тис — рассказали, как правильно готовить макароны.

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По их словам, в первую очередь необходимо использовать кастрюлю большого объема.

«Секрет простой: всё зависит от размера посуды. Макароны нужно варить в большом количестве воды: более полутора литров на 100 грамм макаронных изделий», — сказала Кампе в беседе с газетой Le Figaro.

Кроме того, макароны следует часто помешивать — как в начале, так и во время приготовления.

Эксперты считают, что нет необходимости в добавлении оливкового масла, так как этот продукт не смешивается с водой и поднимается на поверхность. А вот посолить макароны необходимо, и сделать это лучше, когда вы только поставили кастрюлю на огонь.

«Так она (соль. — Ред.) однородно растворится сначала в горячей воде, а затем в макаронных изделиях», — объяснила Кампе.

Эксперты добавили, что макароны нужно опускать в воду только после полного ее закипания.

21 октября врач и телеведущий Андрей Продеус сказал, что самым вредным способом готовить пельмени является их жарка.

«Это самый отвратительный способ использования пельменей, потому что ты получаешь канцерогенный продукт вместо приличного пельменя», — отметил специалист.

4 октября диетолог дала советы по приготовлению гречневой каши.

«Сначала гречку мы бросаем на сухую сковородку и только после того, как пошел гречневый запах, мы ее забрасываем в кастрюлю и варим на тихом огне. И когда вода практически выкипела, мы туда кладем масло, так как полезно сочетание гречки с животными жирами», — объяснила врач в беседе радио Sputnik.

Далее, по словам Белоусовой, после того, как вся вода ушла, следует взять полотенце, накрыть кастрюлю и поставить блюдо под подушку.

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