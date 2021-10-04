Диетолог дала советы по приготовлению гречневой каши

Для приготовления гречки следует в полной мере учитывать все свойства продукта, это позволит сделать блюдо полезным и вкусным. Об этом рассказала врач-диетолог Анна Белоусова.

Способ приготовления крупы, при котором ее просто заливают водой и варят, может не сохранить полезные свойства гречки, считает диетолог. При этом зерна, как указала Белоусова, при варке могут слипаться.

«Сначала гречку мы бросаем на сухую сковородку и только после того, как пошел гречневый запах, мы ее забрасываем в кастрюлю и варим на тихом огне. И когда вода практически выкипела, мы туда кладем масло, так как полезно сочетание гречки с животными жирами», — объяснила врач в беседе радио Sputnik, опубликованной 4 октября.

Далее, по словам Белоусовой, после того, как вся вода ушла, следует взять полотенце, накрыть кастрюлю и поставить блюдо под подушку.

Вместе с тем она напомнила, что данная крупа богата железом. Диетолог посоветовала добавить в кашу паприку и помидоры, запив блюдо апельсиновым соком. Благодаря этому железо начинает усваиваться гораздо активнее, заключила врач.

Ранее, 12 сентября, консультант по лечебному питанию Мария Кумерина сообщила, что потребление перловой каши в осенний период, а также напитков на основе крупы считается одним из наиболее полезных вариантов завтрака или гарнира к обеду. Она также рекомендовала отказаться от добавления молока, масла и сахара в кашу.