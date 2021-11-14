ФБР подтвердило факт взлома хакерами электронной почты ведомства

В Федеральном бюро расследований (ФБР) Соединенных Штатов подтвердили, что в субботу, 13 ноября, хакерам удалось взломать электронную почту ведомства, после чего разослать от имени ведомства десятки тысяч фейковых писем с сообщениями о возможных кибератаках.

Бюро отметило, что вместе с Агентством по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры осведомлено об инциденте, связанном с поддельными сообщениями, отправлявшимися с учетной записи электронной почты @ic.fbi.gov.

«Это текущая ситуация, и в настоящее время мы не можем предоставить никакой дополнительной информации», — говорится в заявлении ФБР.

О том, что хакеры взломали электронную почту американского Федерального бюро расследований, стало известно в субботу из сообщения Bloomberg. Уточнялось, что в спам-письмах, которые были отправлены на адреса не менее 100 тыс. почтовых ящиков, злоумышленник назвал эксперта по кибербезопасности Винни Троя, который в прошлом году провел расследование в отношении хакерской группы The Dark Overlord.

По данным Остина Бергласа, главы отдела профессиональных услуг в компании BlueVoyant, занимающейся вопросами кибербезопасности, у ФБР есть несколько систем электронной почты, и та, которая была взломана в субботу, является общедоступной, ее сотрудники ФБР могут использовать для переписки с общественностью. Для передачи секретной информации сотрудники должны использовать отдельную систему электронной почты.