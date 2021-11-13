В Подмосковье четверо иностранных рабочих погибли при пожаре в бытовках

Четверо иностранных рабочих погибли и двое получили травмы при пожаре в городке из строительных бытовок в Солнечногорском районе Подмосковья. Об этом 13 ноября ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

«В Солнечногорском районе на строительстве объекта произошел пожар в городке бытовок. Погибли четверо иностранных рабочих, двое пострадали», — сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, все погибшие и пострадавшие — граждане Узбекистана. Их городок находился на территории санатория «Сенеж».

В пресс-службе подмосковного главка МЧС РФ уточнили, что пожар начался около 10:27 мск. Площадь возгорания составила 200 кв. м. В 15:40 пожар был полностью потушен.

Позднее старший помощник руководителя регионального главка СК РФ Ольга Врадий заявила, что Следственный комитет по Московской области начал соответствующую проверку.

«По данному факту следственным отделом по Солнечногорску ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки и незамедлительно организован выезд на место происшествия», — сказала Врадий.

Ранее в этот же день сообщалось, что при пожаре в многоквартирном доме в Татарстане погибли два человека, в том числе малолетний ребенок. Уточняется, что пожар вспыхнул в квартире на втором этаже дома на улице Сайдашева в городе Бавлы. По предварительным данным, там загорелся диван.