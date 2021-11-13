Зоозащитники просят Байдена отдать им помилованных на День благодарения индеек

Американская благотворительная организация зоозащитников Farm Sanctuary составила петицию, призывающую президента США Джо Байдена отправить помилованных им в 2021 году в честь Дня благодарения индеек на ее попечительство. Об этом сообщила Farm Sanctuary в Facebook.

«[У нас] животные получают качественный уход <...>, они могут мирно и в безопасности проживать свою жизнь. <...> Здесь у них будет возможность купаться в пыли, чувствовать траву под ногами, наслаждаться активной социальной жизнью, получать индивидуальный уход», — отметили в благотворительной организации.

Сообщается, что под петицией подписались певица Билли Айлиш, оскароносный актер Хоакин Феникс, британский комик Рики Джервэйс, актрисы Руни Мара и Мина Сувари.

В организации также сообщили, что, как правило, помилованных индеек отправляют на фермы, в контактные зоопарки, а также университеты, «где о них, вероятнее всего, не заботятся как об индивидуумах со своими уникальными личностными характеристиками, эмоциями, потребностями и предпочтениями».

Farm Sanctuary, основанная в 1986 году, ставит своей целью борьбу с ненадлежащим обращением с животными, которые выращены на промышленных фермах и призывает к отказу от животноводства и продвижению веганства. Так, в феврале 2020 года актер Хоакин Феникс спас корову и теленка со скотобойни, которых передали в приют для сельскохозяйственных животных Farm Sanctuary.

27 сентября президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин предложил запретить употреблять в пищу мясо собак. Сообщалось, что в стране есть собачьи фермы, где некоторые породы выращиваются для того, чтобы потом их съесть. В то же время в Южной Корее действует закон о защите животных, направленный, в частности, на предотвращение жестоких убийств собак и кошек. Зоозащитники, в свою очередь, выступают с активной позицией против убийства собак ради еды, в результате чего заведения, представляющие в меню блюда из собак, стали повсеместно закрываться.