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Экс-участница шоу Трампа отказалась от обвинения в домогательствах

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Бывшая участница шоу Дональда Трампа Саммер Зервос отказалась от иска к бывшему главе США с обвинением в домогательствах. Об этом 12 ноября сообщили в заявлении ее адвокаты.

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Саммер Зервос участвовала в шоу «Подмастерье», которое Трамп вел несколько лет до избрания президентом.

«По прошествии пяти лет госпожа Зервос больше не желает вести тяжбу с ответчиком и обеспечила себе право свободно говорить о том, что пережила», — говорится в заявлении адвокатов.

Женщина подала на Трампа в суд, обвинив политика во вреде ее репутации. По словам Зервос, Трамп без разрешения целовал ее и хватал руками. При этом сам экс-лидер США заявил, что это ложь. Иск был подан в январе 2017 года, когда Трамп вступил в должность президента страны.

7 ноября работник избирательной системы Пенсильвании, которого ложно обвинили в фальсификации выборов штата для американского президента Джо Байдена, подает в суд на его предшественника Дональда Трампа и некоторых из его заместителей.

Джеймс Сэвидж, который отвечал за машину для голосования в округе Делавэр, отметил в своем иске, что ложь команды Трампа о том, что он загрузил с помощью флэшки 50 тысяч фальшивых бюллетеней, привела к многочисленным угрозам физического насилия и двум сердечным приступам.

Мужчина требует возмещения ущерба в размере более $50 тысяч за клевету и «серьезный эмоциональный, физический и психологический вред».

2 октября прошлого года советницу Дональда Трампа обвинили в сексуальных домогательствах. В 2018 году ведущая Кимберли Гилфойл внезапно покинула Fox News без объяснения причины. Как стало известно позже местным газетам, женщина приставала к своему личному помощнику.

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