Чиновник подал иск на Трампа за обвинения во вбросе бюллетеней на выборах

Работник избирательной системы Пенсильвании, которого ложно обвинили в фальсификации выборов штата для американского президента Джо Байдена, подает в суд на его предшественника Дональда Трампа и некоторых из его заместителей. Об этом в субботу, 6 ноября, сообщила телекомпания NBC News.

Джеймс Сэвидж, отвечавший за машину для голосования в округе Делавэр, отметил в своем иске, что ложь команды Трампа о том, что он загрузил с помощью флэшки 50 тыс. фальшивых бюллетеней, привела к многочисленным угрозам физического насилия и двум сердечным приступам. Документы были поданы в суд общей юрисдикции Филадельфии.

В документе также упоминается, что менее чем за неделю до того, как сторонники 45-го президента США штурмовали здание Капитолия в Вашингтоне, к Сэвиджу в офис пришли двое мужчин, которые заявили, что от имени избирателей хотят обыскать его рабочее место.

«Истец справедливо опасался и продолжает опасаться за безопасность себя и своей семьи», — цитирует телекомпания заявление.

Сэвидж требует возмещения ущерба в размере более $50 тыс. за клевету и «серьезный эмоциональный, физический и психологический вред».

Президентские выборы в США 2020 года состоялись 3 ноября. На них 46-м президентом страны был избран кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент и сенатор Джо Байден. До, во время и после дня выборов на тот момент действующий президент Трамп и его соратники заявляли о широко распространенных нарушениях на выборах, однако прокуратура и официальные представители каждого из 50 штатов не обнаружили доказательств предъявляемых обвинений. После оглашения итогов голосования Трамп продолжал распространять заявления о своей победе на выборах.

7 января сенат США отклонил возражения на утверждение итогов президентских выборов в штате Пенсильвания.