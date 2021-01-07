Сенат США отклонил возражения на утверждение итогов выборов президента в Пенсильвании

Сенат США отклонил возражения на утверждение итогов президентских выборов в штате Пенсильвания, передает 7 января NBC.

92 члена выступили против, 7 — за. Отмечается, что сенаторы решили пропустить дискуссию по данному вопросу и сразу перейти к голосованию.

Палата представителей продолжает обсуждение по Пенсильвании.

Возражения внес член палаты представителей от этого штата республиканец Скотт Перри, сенатор от штата Миссури Джош Хоули (Республиканская партия) его поддержал. Вице-президент США Майкл Пенс, который является председателем на сессии конгресса, принял возражения. После этого палата представителей и сенат удалились, чтобы раздельно рассмотреть протест в течение двух часов и проголосовать по нему.

Ранее были отозваны возражения на утверждение голосов в Мичигане и Джорджии. Демократ Джо Байден получил по 16 голосов выборщиков от каждого штата. Конгресс также утвердил результаты голосования в Неваде, Байден получил еще шесть голосов выборщиков.

До этого сенат США не принял возражения против утверждения голосов выборщиков от штата Аризона.

Заседание конгресса США возобновилось в среду вечером после штурма Капитолия сторонниками действующего президента США Дональда Трампа.

Полиция была вынуждена использовать слезоточивый газ для разгона протестующих. В здании были слышны звуки выстрелов. Погибли четыре человека, среди которых ветеран ВВС США Эшли Бэббит.

В этой связи мэрия Вашингтона ввела в городе комендантский час до утра 7 января, а Пентагон разрешил задействовать в урегулировании беспорядков нацгвардию.

В здание конгресса США вошел спецназ, оттуда были выведены все протестующие.