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«Сбер» продаст Газпромбанку 36% акций в компании — совладельце VK

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Сбербанк собирается продать Газпромбанку 36% акций в АО «МФ Технологии», являющемся совладельцем Mail.Ru Group Limited (VK), за 12,8 млрд рублей. Об этом говорится 12 ноября в сообщении Сбербанка.

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«Сбер объявляет о подписании обязывающей документации о продаже Газпромбанку 36% акций в компании АО «МФ Технологии», контролирующей 57,3% голосующих акций Mail.Ru Group Limited (VK). Стоимость сделки составит 12,8 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что закрытие сделки планируется в четвертом квартале 2021 года после того, как будут получены необходимые согласования.

АО «МФ Технологии» является совместным со Сбербанком предприятием, основная задача которого заключается в реализации проектов в сфере цифровой экономики, добавили в компании.

О том, что Сбербанк подписал обязывающую документацию о приобретении 36% в АО «МФ Технологии», контролирующей 58,3% голосующих акций Mail.ru Group, АО «Газпромбанк» (в размере 35%) и госкорпорации «Ростех» (в размере 1%) и становится равноправным партнером в этой компании, стало известно 19 ноября 2019 года.

12 ноября президент России Владимир Путин заявил о том, что Сбербанк показывает пример масштабных перемен, которые происходят во всем мире. По его словам, у компании уже более 100 млн клиентов.

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