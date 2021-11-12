Путин назвал «Сбер» примером масштабных перемен в мире

«Сбер» показывает пример масштабных перемен, которые происходят во всем мире. Об этом 12 ноября заявил президент России Владимир Путин.

«Вы активно и, главное, искренне, увлеченно продвигаете идею технологического прогресса, сами используя передовые решения стремитесь настраивать всю экосистему «Сбера» вокруг человека. Показываете пример тех масштабных перемен, которые происходят во всем мире»,— сказал он в ходе выступления на международной конференции по искусственному интеллекту и анализу данных Artificial Intelligence (AI) Journey 2021.

Путин напомнил, что 12 ноября 1841 года в России были учреждены сберегательные кассы, из которых и началась история «Сбера». Он выразил уверенность, что банк и дальше будет подлинно народным финансовым учреждением, имеющим системное значение для экономики страны.

По словам президента, у «Сбера» уже более 100 млн клиентов.

В своей речи российский лидер также отметил, что такие прорывные решения, как искусственный интеллект (ИИ), должны работать на благо человека, а не во вред ему. По его словам, такие технологии стали точкой притяжения для талантливых и творческих людей, которые готовых мечтать и добиваться целей.

22 октября российский лидер провел рабочую встречу с председателем правления ПАО «Сбербанк» Германом Грефом, в ходе которой они обсудили вопросы развития Сбербанка. Путин также поинтересовался относительно рекордной прибыли Сбербанка в текущем году. По словам председателя правления банка, до конца года она превысит триллион рублей.