Путин указал на роль искусственного интеллекта в работе системы управления

Эффективная работа системы управления сегодня невозможна без искусственного интеллекта. Об этом в пятницу, 12 ноября, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на международной конференции по искусственному интеллекту и анализу данных Artificial Intelligence (AI) Journey 2021.

«Если страна хочет сохранять конкурентоспособность, повышать ее, то одна из главных задач <…> создать эффективную систему управления, а без использования искусственного интеллекта она невозможна», — сказал российский лидер.

Также Путин отметил, что искусственный интеллект должен работать на благо человека, а не во вред ему.

Путин также указал на важность запуска программы обучения отраслевых специалистов в сфере цифровизации.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 8 ноября заявил, что правительство собирается провести масштабную цифровую трансформацию в промышленности. В частности, будет создана единая централизованная цифровая платформа. С ее помощью 80% граждан смогут получать федеральную помощь без лишних справок уже к 2024 году.

Кроме того, глава кабмина сообщил, что запуск электронного кадрового документооборота позволит упростить кадровые вопросы и расширить возможности для дистанционной занятости.

Российский лидер в ходе обращения с ежегодным посланием к Федеральному собранию в январе 2020 года заявил, что страна способна достичь такого же прорыва в сфере искусственного интеллекта, как и в обороне.