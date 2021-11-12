Прямой эфир
Политика
Путин выразил соболезнования в связи со смертью академика Чазова
Общество
В Петербурге впервые покажут Евангелие Достоевского
Мир
Байдена обвинили в расизме из-за его слов на Дне ветеранов
Мир
Катар будет представлять интересы США в Афганистане
Политика
В ГД внесли законопроекты об обязательных QR-кодах в транспорте и магазинах
Происшествия
Пять человек погибли при столкновении поезда с грузовиком под Красноярском
Общество
Путин не исключил появления более опасных штаммов коронавируса
Общество
В Минздраве уточнили сроки получения QR-кода после прививки «Спутником Лайт»
Общество
Актер Пономаренко выразил соболезнования в связи со смертью Коклюшкина
Общество
В Подмосковье задержали натравившего собаку на женщину водителя

Путин указал на роль искусственного интеллекта в работе системы управления

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Эффективная работа системы управления сегодня невозможна без искусственного интеллекта. Об этом в пятницу, 12 ноября, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на международной конференции по искусственному интеллекту и анализу данных Artificial Intelligence (AI) Journey 2021.

«Если страна хочет сохранять конкурентоспособность, повышать ее, то одна из главных задач <…> создать эффективную систему управления, а без использования искусственного интеллекта она невозможна», — сказал российский лидер.

Искусство интеллекта: алгоритмы узнают мошенников по разговору
Как сотовые операторы защищают своих клиентов от хищений

Также Путин отметил, что искусственный интеллект должен работать на благо человека, а не во вред ему.

Путин также указал на важность запуска программы обучения отраслевых специалистов в сфере цифровизации.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 8 ноября заявил, что правительство собирается провести масштабную цифровую трансформацию в промышленности. В частности, будет создана единая централизованная цифровая платформа. С ее помощью 80% граждан смогут получать федеральную помощь без лишних справок уже к 2024 году.

Кроме того, глава кабмина сообщил, что запуск электронного кадрового документооборота позволит упростить кадровые вопросы и расширить возможности для дистанционной занятости.

Российский лидер в ходе обращения с ежегодным посланием к Федеральному собранию в январе 2020 года заявил, что страна способна достичь такого же прорыва в сфере искусственного интеллекта, как и в обороне.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021