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В США ядерный подводный аппарат «Посейдон» назвали «оружием судного дня» РФ

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Обозреватель американского издания 19Fortyfive Брент Иствуд 12 ноября рассказал о российском «оружии судного дня» — беспилотном подводном аппарате «Посейдон», с помощью которого Москва, по его мнению, может уничтожить все города на побережье Соединенных Штатов.

«Самый опасный дрон из всех разрабатываемых для российских военных в ближайшие годы — это «Посейдон», который планируют поставить на вооружение в 2027 году. Несмотря на то, что оружие проектируется всего несколько лет, оно уже сейчас вселяет ужас», — написал автор.

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Иствуд напомнил, что предназначенный для запуска с подводной лодки аппарат оснащен ядерной боеголовкой и аналогичной силовой установкой, поэтому «русским не придется беспокоиться о том, что у него закончится топливо». Кроме того, «Посейдон» будет обладать неограниченным радиусом действия. Так, по словам колумниста, это «оружие судного дня» не только сможет самостоятельно пересечь Северную Атлантику, но и поразить все прибрежные города США.

При этом журналист констатировал, что беспилотник будет гораздо сложнее уничтожить, чем пусковые установки межконтинентальных баллистических ракет наземного базирования.

Ранее, 1 октября, военный эксперт Дмитрий Корнев рассказал «Известиям» об испытаниях ядерного подводного аппарата «Посейдон». По его словам, на данный момент сложно оценить, сколько времени понадобится на отработку системы дрона и его прототипов на борту подводной лодки, поскольку она не имеет аналогов в мире. Специалист предположил, что на испытания может уйти два-три года.

В тот же день генеральный директор ПО «Севмаш» Михаил Будниченко рассказал, что носитель беспилотных подводных аппаратов «Посейдон» атомная подводная лодка «Белгород» и атомные субмарины «Новосибирск» и «Князь Олег» завершат государственные испытания до конца 2021 года. Он также отметил, что корабли хорошо себя показывают в море, подтверждая характеристики.

26 июня АПЛ «Белгород» впервые вышла в Белое море в ходе испытаний. АПЛ спустили на воду 23 апреля 2019 года. За церемонией в Северодвинске наблюдал президент России Владимир Путин.

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