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ФАС направит в правительство комплекс мер по стабилизации цен на дизель

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направит в правительство комплекс мер по стабилизации цен на дизельное топливо. Об этом сообщили в ФАС в пятницу, 12 ноября.

Отмечается, что решение было принято по итогам заседания биржевого комитета. В ходе совещания Федеральная антимонопольная служба рекомендовала нефтяным компаниям направить в ведомство результаты проработки вопроса увеличения объемов производства и реализации зимнего и межсезонного дизельного топлива на внутренний рынок России.

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«После анализа поступивших предложений антимонопольная служба направит комплекс мер по стабилизации цен на дизельное топливо в правительство РФ и Минэнерго», — добавили в ФАС в беседе с ТАСС.

Ранее, 10 ноября, министр энергетики РФ Николай Шульгинов заявил, что демпфирующий механизм для сглаживания колебаний цен на топливо в России работает, несмотря на его критику со стороны участников рынка. Он отметил, что без него «бензин был бы дороже рублей на 15».

3 ноября в пресс-службе кабмина заявили, что динамика роста цен на автомобильных заправочных станциях России к середине IV квартала находится на уровне расчетной инфляции. Вице-премьер Александр Новак поручил провести анализ работы демпфера на бензин и дизель и изучить необходимость его корректировки на 2022 год.

3 сентября заместитель министра энергетики России Павел Сорокин рассказал «Известиям», что ведомству удалось стабилизировать ситуацию на рынке, избежав жесткого запрета на экспорт бензина. По его словам, Минэнерго совместно с ФАС ежедневно проводит собрания, на которых тщательно отслеживается ситуация на рынке.

Демпфирующий механизм был создан для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке в России. Так, если экспортная цена бензина и дизельного топлива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтяным компаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. Если же российские цены выше экспортных, то компании делятся с государством частью своей сверхприбыли от внутренних продаж топлива.

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