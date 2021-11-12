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Инспектора ДПС из Подмосковья обвинили в покушении на убийство дочери

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Сотруднику органов внутренних дел в Сергиевом Посаде предъявлено обвинение в покушении на убийство своей 20-летней дочери. Об этом 12 ноября сообщает пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

«По данным следствия, 11 ноября 2021 года в салоне автомобиля между обвиняемым, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, и его дочерью произошел конфликт. В ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений мужчина выстрелил из травматического пистолета в голову потерпевшей. Девушка была госпитализирована в местную больницу, где ей проведена операция», — говорится в сообщении ведомства.

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На месте инцидента проведен осмотр, в ходе которого изъяты необходимые для следствия предметы, в частности, орудие преступления. Также следователи допросили очевидца происшествия.

Кроме того, ожидается назначение судебно-медицинской, психолого-психиатрической, баллистической экспертиз. Следствие намерено в ближайшее время ходатайствовать об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Инцидент произошел накануне в Сергиевом Посаде.Водитель такси забирал из кафе 47-летнего инспектора ДПС и его 20-летнюю дочь, однако пассажир прямо в машине выстрелил в голову девушки.

Женщину госпитализировали с пулевым ранением, открытой черепно-мозговой травмой и переломом височной кости. По предварительным данным, стрелявший после инцидента вышел из машины и скрылся. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.

Перед происшествием пострадавшая опубликовала совместное с отцом видео.На кадрах мужчина и девушка позируют перед камерой в обнимку. На них наложен фильтр с сердечками. По некоторым данным, они вместе посещали мероприятие в ресторане.

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