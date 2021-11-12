Прямой эфир
Общество
В Госдуме предложили сократить рабочий день на час в осенне-зимний период
Мир
Кулеба заявил о поддержке США «Крымской платформы»
Мир
В Белоруссии назвали цель Польши и Литвы в ситуации с мигрантами
Мир
Зеленский попросил премьера Грузии допустить к Саакашвили мать и врачей
Авто
АвтоВАЗ полностью приостановил производство
Наука
Ученые Минобороны РФ создали БАД против COVID-19
Мир
На Украине заявили об энергетической войне с Россией
Общество
Штрафы для таксистов предложили поднять в три раза
Общество
Брата Нурмагомедова доставили в один из изоляторов Москвы
Мир
В Крыму призвали страны НАТО не заигрываться в Черном море

В Подмосковье инспектор ДПС выстрелил в голову дочери

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Инспектор дорожно-патрульной службы (ДПС) выстрелил в голову дочери в Московской области. Об этом сообщает в пятницу, 12 ноября, РЕН ТВ.

По данным телеканала, инцидент произошел накануне вечером в Сергиевом Посаде. Водитель такси забирал из кафе 47-летнего инспектора и его 20-летнюю дочь, однако по неизвестным причинам пассажир прямо в машине выстрелил в голову девушки.

Стой, проверять буду: в РФ готовятся ввести цифровой учет оружия и патронов
Госдума оперативно примет нормы по ужесточению контроля за огнестрельными средствами

Дочь инспектора в результате произведенного выстрела выжила, ее доставили в реанимацию с пулевым ранением, открытой черепно-мозговой травмой и переломом височной кости.

Стрелявший, согласно предварительным данным, после стрельбы вышел из машины и скрылся.

В настоящий момент по факту произошедшего возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.

Ранее, 23 января, житель Калачеевского района Воронежской области напал на сотрудника ДПС, воткнув ему отвертку в глаз. Раненый сотрудник ДПС был экстренно госпитализирован, а напавший на него мужчина задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования законной деятельности».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021