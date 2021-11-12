В Подмосковье инспектор ДПС выстрелил в голову дочери

Инспектор дорожно-патрульной службы (ДПС) выстрелил в голову дочери в Московской области. Об этом сообщает в пятницу, 12 ноября, РЕН ТВ.

По данным телеканала, инцидент произошел накануне вечером в Сергиевом Посаде. Водитель такси забирал из кафе 47-летнего инспектора и его 20-летнюю дочь, однако по неизвестным причинам пассажир прямо в машине выстрелил в голову девушки.

Дочь инспектора в результате произведенного выстрела выжила, ее доставили в реанимацию с пулевым ранением, открытой черепно-мозговой травмой и переломом височной кости.

Стрелявший, согласно предварительным данным, после стрельбы вышел из машины и скрылся.

В настоящий момент по факту произошедшего возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.

Ранее, 23 января, житель Калачеевского района Воронежской области напал на сотрудника ДПС, воткнув ему отвертку в глаз. Раненый сотрудник ДПС был экстренно госпитализирован, а напавший на него мужчина задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования законной деятельности».