Выстреливший в свою дочь инспектор ДПС записал видео с ней перед случившимся

Дочь инспектора ДПС опубликовала совместное с отцом видео незадолго до того, как он ранил ее, выстрелив в голову. На странице девушки указано, что она является моделью, на нее подписаны почти 8 тыс. человек.

На кадрах мужчина и девушка позируют перед камерой в обнимку. На них наложен фильтр с сердечками. По некоторым данным, они вместе посещали мероприятие в ресторане.

Вскоре после этого, покинув заведение в Сергиевом Посаде, 47-летний инспектор и его 20-летняя дочь сели в такси. Однако по неизвестным причинам мужчина прямо в машине выстрелил в голову девушки из пистолета «Оса».

Дочь инспектора в результате произведенного выстрела выжила, ее доставили в реанимацию с пулевым ранением, открытой черепно-мозговой травмой и переломом височной кости. Стрелявший, согласно предварительным данным, после инцидента вышел из машины и скрылся.

В настоящий момент по факту произошедшего возбуждено уголовное дело, инспектор задержан.