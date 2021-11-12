Украину предупредили о потере очередного источника доходов

Украина может недополучить в бюджет около 8 млрд гривен из-за низкой пошлины на экспорт металлолома. Об этом в пятницу, 12 ноября, сообщил руководитель аналитического центра CMD Ukraine Игорь Гужва.

Он отметил, что в последний год наблюдается рост цены на лом в мире, стоимость 1 т увеличилась с $250–300 до более чем $500. По словам аналитика, это связано с тем, что большинство стран запрещают или ограничивают экспорт металлолома.

«На Украине же ситуация — 20-кратный рост экспорта металлолома. Если за весь прошлый год мы экспортировали 17 тыс. т металлолома, то на сегодняшний день мы экспортировали уже более 500 тыс. т», — рассказал Гужва в беседе с телеканалом «Украина 24».

По мнению аналитика, Украина может поставить за рубеж 1 млн т лома, в связи с чем металлургические предприятия страны лишатся возможности произвести около 10 млн т стали. В этом случае экспортные пошлины принесут в бюджет страны только 2 млрд гривен, при этом внутреннее производство обеспечило бы около 10 млрд гривен поступлений, отметил Гужва.

Он подчеркнул, что на Украине есть металлургические предприятия с огромными инвестициями и новыми энергосберегающими технологиями, но единственный вопрос — обеспечение ломом.

«Была инициатива запретить экспорт металлолома из Украины, но о ней сейчас уже не слышно», — сказал он.

6 ноября бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил жителей Украины о грядущем банкротстве страны. Он отметил, что украинские предприятия в скором времени разорятся, так как будут не в состоянии продолжать работу из-за высоких цен на газ.

Он добавил, что вслед за разорением компаний сократятся налоговые поступления в бюджет, а также произойдет рост безработицы, поэтому властям придется выплачивать пособия потерявшим доход гражданам.

5 ноября украинские СМИ писали, что пенсионеры на Украине после пересчета выплат в 2022 году будут получать меньше фактического прожиточного минимума. Отмечается, что дефицит Пенсионного фонда в следующем году достигнет отметки 200,6 млрд гривен ($7,6 млрд).

22 сентября депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Загородний заявил, что за время правления президента Украины Владимира Зеленского в стране увеличились тарифы и цены на газ, выросло состояние его ближайшего окружения и зарплаты правоохранителей, а население продолжает нищать.