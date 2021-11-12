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В России предложили усилить наказание за задержки авиарейсов

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В России предложили усилить наказание для авиакомпаний за задержки рейсов. Это следует из письма замруководителя Росавиации Георгия Бахарева президенту Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимиру Тасуну (есть у «Известий»).

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«На рассмотрении Росавиации находится письмо Генпрокуратуры относительно недостатков нормативно-правового регулирования в сфере защиты прав пассажиров», — сказано в документе. Письмо Генпрокуратуры было изначально адресовано Минтрансу, сообщил «Известиям» источник, близкий к этому ведомству.

В частности, в воздушном законодательстве РФ отсутствуют термины «задержка авиарейса», «время отправления рейса», «необходимый резерв» и «овербукинг» , а также нормы, устанавливающие время приведения транспортного средства к эксплуатационной готовности. С целью устранения этих недостатков, профилактики правонарушений и соблюдения перевозчиками прав пассажиров авиавласти попросили АЭВТ представить предложения, предусматривающие установление специальной ответственности авиакомпаний за задержку рейсов на регулярных маршрутах, по аналогии с положением ст. 14.1.2 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии».

По этой статье за осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с грубым нарушением условий, предусмотренных лицензией, предусмотрено для юрлиц предупреждение или наложение штрафа в размере 100 тыс. рублей. За грубое нарушение — штраф в размере 200 тыс. рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток.

Представитель Минтранса сказал, что ведомство получило письмо, добавив, что вопрос прорабатывается совместно с участниками рынка авиаперевозок.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Летное время: в РФ обсуждают новые наказания за задержки авиарейсов

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