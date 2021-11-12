Сборная России по футболу разгромила киприотов со счетом 6:0, передает телеканал «Известия».

Матч отбора на ЧМ-2022 прошел на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге. Первый мяч в ворота соперников россияне забили уже на четвертой минуте. Отличился Александр Ерохин, он же автор шестого гола. Кроме того в составе нашей национальной команды мячи на счету Федора Смолова, Андрея Мостового, Алексея Сутормина и Антона Заболотного. При этом три гола в ворота Кипра были забиты в течение семи минут.

После девяти матчей отбора россияне возглавляют группу H, набрав 22 очка.

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