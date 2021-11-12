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Власти подготовили послабления для 20 тыс. компаний

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Правительство на заседании 11 ноября одобрило подготовленные Минэкономразвития законопроекты («О внесении изменения в статью 67.1 части первой Гражданского кодекса РФ» и «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и статью 5 Федерального закона «Об аудиторской деятельности»), рассказали «Известиям» в пресс-службе кабмина. Они будут направлены в Госдуму в установленном порядке, добавили там.

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Как пояснил «Известиям» замглавы ведомства Илья Торосов, законопроекты позволят отдельным непубличным акционерным обществам не проводить обязательный аудит. Ежегодные проверки не отменяются только для компаний, ценные бумаги (облигации) которых допущены к организованным торгам, а также в капитале которых участвует государство, субъект или муниципалитет, сказал он.

В случае принятия законопроектов Госдумой, изменения вступят в силу с 1 января 2022 года, указали в Минэкономразвития.

Сейчас в России около 20 тыс. компаний, которые будут освобождены от обязательного аудита, сказал Известиям» член генерального совета «Деловой России», председатель совета директоров «Градиент Альфа Инвестментс Групп» Павел Гагарин. Стоимость реального аудита в зависимости от региона и объема работы колеблется от 300 до 700 тыс. рублей, добавил он.

«Если взять среднюю сумму в 500 тыс. рублей и умножить на 20 тыс. компаний — получаем 10 млрд рублей в год — не такую большую сумму. Столько сможет сэкономить российский бизнес», — оценил Павел Гагарин.

Публичные и непубличные общества, для которых аудит останется обязательным должны будут привлекать для проверки только независимую аудиторскую компанию, уточнили в Минэкономразвития. У непубличных организаций, которые освобождаются от обязательного аудита останется возможность его проводить по предложению совета директоров, отметил Илья Торосов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Аудит для бюджета: власти подготовили послабления для 20 тыс. компаний

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