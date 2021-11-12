Власти подготовили послабления для 20 тыс. компаний

Правительство на заседании 11 ноября одобрило подготовленные Минэкономразвития законопроекты («О внесении изменения в статью 67.1 части первой Гражданского кодекса РФ» и «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и статью 5 Федерального закона «Об аудиторской деятельности»), рассказали «Известиям» в пресс-службе кабмина. Они будут направлены в Госдуму в установленном порядке, добавили там.

Как пояснил «Известиям» замглавы ведомства Илья Торосов, законопроекты позволят отдельным непубличным акционерным обществам не проводить обязательный аудит. Ежегодные проверки не отменяются только для компаний, ценные бумаги (облигации) которых допущены к организованным торгам, а также в капитале которых участвует государство, субъект или муниципалитет, сказал он.

В случае принятия законопроектов Госдумой, изменения вступят в силу с 1 января 2022 года, указали в Минэкономразвития.

Сейчас в России около 20 тыс. компаний, которые будут освобождены от обязательного аудита, сказал Известиям» член генерального совета «Деловой России», председатель совета директоров «Градиент Альфа Инвестментс Групп» Павел Гагарин. Стоимость реального аудита в зависимости от региона и объема работы колеблется от 300 до 700 тыс. рублей, добавил он.

«Если взять среднюю сумму в 500 тыс. рублей и умножить на 20 тыс. компаний — получаем 10 млрд рублей в год — не такую большую сумму. Столько сможет сэкономить российский бизнес», — оценил Павел Гагарин.

Публичные и непубличные общества, для которых аудит останется обязательным должны будут привлекать для проверки только независимую аудиторскую компанию, уточнили в Минэкономразвития. У непубличных организаций, которые освобождаются от обязательного аудита останется возможность его проводить по предложению совета директоров, отметил Илья Торосов.

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