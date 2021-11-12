Аудит для бюджета: власти подготовили послабления для 20 тыс. компаний

Правительство освободит малые и средние непубличные компании от нагрузки примерно в 10 млрд рублей в год. Речь идет об отмене для них обязательного аудита. Комплекс законопроектов, регулирующих этот вопрос, подготовило Минэкономразвития. Изменения в законодательство одобрены на заседании правительства 11 ноября, сообщили «Известиям» в кабмине. Если документы примет Дума, то новые правила вступят в силу с 1 января 2022 года. По оценкам опрошенных «Известями» экспертов, в России работает около 20 тыс. таких компаний.

Возможность сэкономить

Правительство на заседании 11 ноября одобрило подготовленные Минэкономразвития законопроекты («О внесении изменения в статью 67.1 части первой Гражданского кодекса РФ» и «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и статью 5 Федерального закона «Об аудиторской деятельности»), рассказали «Известиям» в пресс-службе кабмина. Они будут направлены в Госдуму в установленном порядке, добавили там.

Как пояснил «Известиям» замглавы ведомства Илья Торосов, законопроекты позволят отдельным непубличным акционерным обществам не проводить обязательный аудит. Ежегодные проверки не отменяются только для компаний, ценные бумаги (облигации) которых допущены к организованным торгам, а также в капитале которых участвует государство, субъект или муниципалитет, сказал он.

В случае принятия законопроектов Госдумой, изменения вступят в силу с 1 января 2022 года, указали в Минэкономразвития.

— Гибкие условия в отношении небольших акционерных обществ, дающие возможность не проводить обязательный аудит, позволят бизнесу сократить издержки. Указанные изменения востребованы бизнес-сообществом, способствуют оптимизации деятельности непубличных акционерных обществ, — подчеркнул Илья Торосов.

Сейчас в России около 20 тыс. компаний, которые будут освобождены от обязательного аудита, сказал Известиям» член генерального совета «Деловой России», председатель совета директоров «Градиент Альфа Инвестментс Групп» Павел Гагарин. Стоимость реального аудита в зависимости от региона и объема работы колеблется от 300 до 700 тыс. рублей, добавил он.

— Если взять среднюю сумму в 500 тыс. рублей и умножить на 20 тыс. компаний — получаем 10 млрд рублей в год — не такую большую сумму. Столько сможет сэкономить российский бизнес, — оценил Павел Гагарин.

Публичные и непубличные общества, для которых аудит останется обязательным должны будут привлекать для проверки только независимую аудиторскую компанию, уточнили в Минэкономразвития. У непубличных организаций, которые освобождаются от обязательного аудита останется возможность его проводить по предложению совета директоров, отметил Илья Торосов.

— Если будет принято соответствующее решение, оно должно быть включено в повестку дня годового общего собрания акционеров, на котором будет назначена аудиторская организация или индивидуальный аудитор, — сказал он.

В свою очередь у публичных компаний такого выбора не будет. Согласно уже принятому закону об аудиторской деятельности, который вступит в силу с января 2022 года, они будут обязаны привлекать только аудиторские организации, указал замминистра.

Ветер перемен

Предлагаемое законопроектом регулирование — позитивный шаг, считает директор по корпоративному управлению «Просперити Кэпитал Менеджмент» Денис Спирин. По его словам, для небольших непубличных акционерных обществ проведение аудита всегда было не более чем формальностью.

Это могут быть совсем небольшие предприятия, например, когда в штате состоит всего один сотрудник, указал руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Для них проводить ежегодный аудит далеко не всегда экономически оправдано, более того, небольшие предприятия несут финансовую нагрузку. В ситуации снижения выручки и прибыли в условиях пандемии и карантинных мер освободить небольших непубличных игроков от аудита — логично, уверен эксперт.

Негатив от этого решения — только для аудиторских компаний, которые лишатся части заработка, полагает создатель инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко. Впрочем, Павел Гагарин отметил, что те компании, которые перестанут покупать обязательный аудит, все равно продолжают приобретать налоговый и инвестиционный, а также аудит комплексных рисков.

— Теперь, когда обязательному аудиту подлежат только значимые с точки зрения публичного интереса компании, целесообразно и повышение требований к их аудиторам, — отметил управляющий партнёр «ПБ-Лигал» Александр Панин.

По его словам, компании, для которых сохранятся нынешние требования, как правило, достаточно крупные. Аудиторская организация, как минимум, может обеспечить более тщательную и глубокую проверку, чем индивидуальный аудитор, так как обладает для этого достаточными человеческими и организационными ресурсами, пояснил Александр Панин.

По мнению гендиректора компании «Дельфи» Натальи Беляевой, обязательный аудит стоило бы отменить полностью. Во-первых, потому что цифровизация отчетности достигла такого уровня, что первично-учётная документация прозрачна для фискального ведомства. Во-вторых, снижение финансовой нагрузки на бизнес всегда позитивно, пояснила она.