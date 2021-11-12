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Минсельхоз предложил меры для снижения цен на «борщевой набор»

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Минсельхоз предложил меры по стабилизации цен на овощи из «борщевого набора». Список оказался в распоряжении «Известий» — это ответ ведомства на поручение вице-премьера Виктории Абрамченко, сформированное по итогам совещания в конце августа.

Ценовые политики: кто ответит за подорожание продуктов
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Так, до 2025 года планируется на 14% по сравнению с прошлым годом увеличить площади под выращивание овощей «борщевого набора» — до 108,3 га. Также будут построены новые овощехранилища, которые позволят дополнительно размещать 313,9 тыс. т продукции.

Летом овощи из «борщевого набора» стали лидерами по подорожанию среди базовых продуктов. В числе причин называлась их нехватка и отсутствие необходимого количества хранилищ.

«При сборах 5,5 млн т овощей, объем хранилищ у нас на 1,6 млн т. Часть овощей продается в сезон, когда хранилища не нужны, часть идет на переработку, но все же значительная часть поступает в хранилища. По нашим оценкам, их дефицит оценивается в 1 млн т овощей», — отметил исполнительный директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков.

Для создания и модернизации хранилищ компаниям предоставляются меры господдержки — возмещение части прямых понесенных затрат, компенсация может составлять 20% от фактической стоимости, говорится в письме Минсельхоза.

Резкое подорожание овощей из «борщевого набора» началось в июне этого года. Тогда в цене росли разные категории продуктов, но овощи стали лидерами среди базовых. По данным Росстата, картофель в июне этого года стоил 58 рублей за кг, годом ранее — 38, капуста — 38 рублей за кг против 28 годом ранее, свекла 92 рубля против 33, морковь — 82 рубля против 40. Упал в цене только лук — на 1 рубль в среднем до 37 рублей за кг.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Клубни по интересам: власти предложили меры по стабилизации цен на «борщевой набор»

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