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Умер основатель московского детского театра Геннадий Чихачев

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Известный актер, режиссер, заслуженный деятель искусств России, заслуженный артист России, лауреат премии правительства Москвы Геннадий Чихачев умер от последствий коронавируса в возрасте 68 лет. Об этом сообщает 11 ноября сайт Московского музыкального театра, которым он руководил.

«Невозможно выразить всю тяжесть утраты и скорбь, которые постигли театр сегодня. Теперь его не будет с нами, но его душа продолжает жить в его спектаклях, в его актерских работах, в его артистах-учениках и соратниках. Мы будем помнить всегда его доброту, его юмор, его отеческое отношение к коллективу», — говорится на сайте театра.

Московский музыкальный театр был основан в 1987 году как театр-студия. Спустя пять лет он получил статус муниципального, а в 1994 году стал государственным. У его истоков стоял Чихачев, который работал в нем до конца своих дней.

Первой премьерой, которой было положено начало театру, стал водевиль «Девушка-гусар», где Чихачев сыграл бравого гусара Роланда. Именно поэтому гусар стал эмблемой театра.

Так совпало, что последней режиссерской работой артиста и режиссера стал спектакль «Гусарская баллада».

12 ноября этот спектакль будет сыгран труппой театра уже в память о своем художественном руководителе и основателе учреждения.

Совсем недавно, 3 ноября, театр отпраздновал свой официальный 34-й день рождения, а самого Чихачева можно было увидеть на премьере музыкальной комедии «Гусарская баллада» на музыку Тихона Хренникова по пьесе Александра Гладкова «Давным-давно», премьера которой состоялась 22 октября.

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