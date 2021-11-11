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Кириенко поддержал идею создания центров подготовки учителей начальных классов

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Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко поддержал идею создания в регионах профильных центров подготовки учителей начальной школы. Об этом он сообщил 11 ноября в международном детском центре «Артек», где проходит финал всероссийского конкурса «Большая перемена».

Инициатива создания подобного рода центров принадлежит директору всероссийского детского центра «Орленок» Александру Джеусу. Он отметил, что в России сейчас около 7,5 млн школьников, которые учатся в начальных классах.

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По его мнению, в таких центрах могут обучаться педагоги, которые впоследствии будут работать учителями начальных классов в регионах. В настоящее время в стране насчитывается 25 тыс. учителей начальных классов.

«Это хорошая идея — отработать в «Орленке» методику и после этого сделать региональные центры, потому что 25 тыс. не свезешь в «Орленок», — пояснил Кириенко.

По его словам, современные дети сейчас довольно рано определяют свои жизненные устремления. Также Кириенко отметил вклад волонтеров.

«Вы молодцы, это правильно. Потому что тут мало информации, где можно принять участие, и иногда людям нужна помощь. Когда ты помогаешь другим, это часто меняет твою жизнь больше, чем когда помогают тебе», — сказал Кириенко.

Ранее 11 ноября стало известно об изменениях в школьной программе по музыке, в которую вошел сборник музыкальных произведений «Всегда пусть музыка звучит». Он был создан силами коллектива под руководством первого абсолютного победителя конкурса «Учитель года России» Артура Зарубы и при участии победителя конкурса в 1997 году Дмитрия Рытова.

Уникальный материал, ориентированный на педагогов школ России, уже появился в архивах принятых методических рекомендаций среднего музыкального образования.

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