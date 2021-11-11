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Свыше 15 тыс. дворников устраняли последствия снегопада в Подмосковье

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Устранением последствий снегопада в Московской области занимались более 15 тыс. дворников, было задействовано 1,2 тыс. машин. Об этом в четверг, 11 ноября, заявил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

«Мы готовы к зиме. Наши коммунальные службы оперативно реагируют на изменения погодных условий. <…> В первую очередь мы делаем упор на подходах к подъездам, детских площадках. Для нас важны комфорт и безопасность жителей», — приводит слова чиновника телеканал «360».

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В регионе обработали ото льда лестницы, спуски, подъемы и тропинки. К работам приступили в 6:00. За утро от снега очистили более 10 млн кв. м тропинок.

Кроме того, дорожные службы обработали и очистили противогололедными материалами более 11,4 тыс. км дорог, уточняет агентство городских новостей «Москва». В обработке и очистке дорог задействовали более 340 единиц спецтехники, пишет REGNUM.

Первый снег выпал в Подмосковье в ночь на 11 ноября. Дворники и специальная техника сразу приступили к очистке дорог, дворов, общественных мест. Всего в регионе выпало от 2 до 4 мм осадков, наибольшее их количество зафиксировали на востоке и юго-востоке области.

Минтранс Подмосковья призвал водителей не выезжать на дороги на летней резине, а также быть предельно внимательными за рулем, не превышать скорость и не маневрировать. Пешеходам вне населенных пунктов рекомендовано использовать на одежде световозвращающие элементы.

Снег также выпал и в Москве. Как и прогнозировали метеорологи, снежный покров появился в столичном регионе ближе к середине ноября. Всего выпал 1 мм осадков.

Ранее 11 ноября ведущий сотрудник погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец предупредил москвичей о снегопадах и морозе. По его словам, в понедельник, 15 ноября, в столичный регион придет холодный фронт, установятся слабоотрицательные значения температуры воздуха. Местами пройдет снег, из-за чего образуется гололедица. Начнет образовываться снежный покров.

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