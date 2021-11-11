Белгородский губернатор предложил отменить предоставление жилья чиновникам

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предложил пересмотреть порядок предоставления служебного жилья чиновникам. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

«Думаю, мы должны рассматривать возможность не предоставления жилья, а лишь частичной компенсации за его наем для служащих, привлеченных из других регионов или муниципалитетов и не имеющих собственности в Белгороде. То, каким образом раньше решались жилищные проблемы чиновников, считаю недопустимым», — заявил Гладков.

По словам политика, предложенные изменения не касаются служебного жилья для врачей, педагогов, работников культуры и спорта.

Как отмечает ИА «Абирег», сейчас проводится судебное разбирательство о предоставлении государственной квартиры сыну вице-губернатора Белгородской области Наталии Зубаревой. Ему безвозмездно передали квартиру площадью 149 кв. м на улице Костюкова, стоимость которой оценивается в 14 млн рублей.

В областной прокуратуре сообщают, что в Октябрьский районный суд Белгорода поступило исковое заявление о признании недействительным договора о безвозмездной передаче жилья. Также ведомство требует выселить оттуда проживающих и вернуть квартиру в собственность региона.

По данным прокуратуры, организована проверка законности передачи жилья и другим чиновникам и членам их семей. Наталия Зубарева покинула свой пост замгубернатора.