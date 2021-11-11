Брат Нурмагомедова опубликовал фото после задержания

Двоюродный брат российского бойца Хабиба Нурмагомедова Усман, который был задержан после наезда автомобиля на полицейского, 11 ноября опубликовал в Instagram новое фото.

Снимок был сделан в спортивном зале, где Усман якобы находился с приятелем. В сторис брат Нурмагомедова призвал всех успокоиться.

«Не знаю, кто что пишет, но, пожалуйста, успокойтесь уже. Закидали эсэмэсками уже. Нормально всё», — написал Нурмагомедов.

По предварительным данным, инцидент произошел в аэропорту Махачкалы. Брат Нурмагомедова Усман вместе с приятелем спешил на рейс в Москву, но их не пустили на территорию воздушной гавани. Машина, в которой, предположительно, находился брат Хабиба, сбила полицейского, после чего компания побежала на самолет.

Перед наездом на сотрудника полиции двоюродный брат российского бойца опубликовал в Instagram видео со своим другом Камалом Идрасовым. На нем приятели обсуждали, куда собираются отправиться.

После прилета в Москву Нурмагомедова задержали в Шереметьево.

Как сообщил канал РЕН ТВ со ссылкой на источник, полицейский получил травму головы. У него подозрение на закрытую черепно-мозговую травму.

В УТ МВД России по ЦФО подтвердили факт задержания граждан 1998 года рождения, прилетевших из Махачкалы, не уточнив их личности.

Решается вопрос о помещении Нурмагомедова и Идрисова в изолятор временного содержания.