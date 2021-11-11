ЕС продлил санкции за буровые работы Турции в Средиземноморье

Евросоюз продлил на год режим санкций за несанкционированные буровые работы Турции в Восточном Средиземноморье. Об этом говорится 11 ноября в сообщении на сайте Совета стран ЕС.

«После обзора рамок ограничительных мер в ответ на несанкционированные буровые работы Турции в Восточном Средиземноморье совет сегодня решил продлить режим санкций на один год, до 12 ноября 2022 года», — отмечается в нем.

Санкции включают замораживание активов физлиц и организаций, запрет на поездки в ЕС ответственных за несанкционированное бурение.

«Кроме того, физическим и юридическим лицам из ЕС запрещено предоставлять средства перечисленным лицам», — добавили в Совете ЕС. В настоящее время в списке значатся два человека.

В октябре 2018 года Турция обнаружила дополнительные запасы природного газа объемом 85 млрд куб. м в скважине TUNA-1 в 170 км от северного побережья страны. Общие запасы энергоносителя, таким образом, на месторождении Сакарья достигли 405 млрд куб. м, пишет «Газета.Ru».

16 июля 2019 года ЕС приостановил диалог с Анкарой на высшем уровне из-за геологоразведки месторождений углеводородов в Средиземном море — в исключительной экономической зоне Кипра находятся турецкие буровые установки «Фатих» и «Явуз».

В августе 2020 года президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что республика не откажется от планов по геологоразведке в Средиземном море, несмотря на угрозы введения санкций.

Кипр и Греция считают действия Турции незаконными, остановить работы призвали Россия и США. Однако Турция утверждает, что воды, где ведется добыча, принадлежат так называемому континентальному шельфу Республики Северный Кипр, а она считает эти территории своими.