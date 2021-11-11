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На портале «Госуслуг» произошел второй сбой за неделю

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На портале «Госуслуг» вновь произошел сбой, он стал вторым за прошедшую неделю. На данный момент работа сервиса восстановлена. Об этом сообщили в четверг, 11 ноября, в Минцифры РФ.

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Так, при попытке войти в личный кабинет появлялась надпись «По техническим причинам портал временно недоступен». Войти в мобильное приложение также не удавалось. Проблемы со входом у пользователей продолжались на протяжении 20 минут.

«Вместе с тем отмечаем, что 10 ноября 2021 года отражена рекордная по мощности атака на «Госуслуги», свыше 680 гигабит в секунду», — указано в заявлении Минцифры.

Предыдущий сбой произошел 8 ноября. Тогда россияне обратились с жалобами на блокировку новых сертификатов о вакцинации от коронавируса, медицинских противопоказаниях к прививке или о перенесенном COVID-19. Документ с понедельника можно получить в электронном виде на портале, а с 16 ноября — в бумажном в МФЦ.

При этом граждане РФ обратили внимание на то, что сроки действия этих сертификатов в результате сбоя на сайте «Госуслуг» сократились с 12 до шести месяцев. В тот же день сроки действия документов восстановили большинству пользователей портала.

На следующий день глава Минцифры РФ Максут Шадаев рассказал, что сбой затронул 300 тыс. из 50 млн пользователей сервиса, но неполадку удалось устранить за четыре часа.

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