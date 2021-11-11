В Москве протестируют новые зарядки для электробусов

В Москве с 13 ноября начнется тестирование инновационной зарядной станции для электробусов. Процесс станет частью совместного пилотного проекта столичного департамента транспорта и института НАМИ.

Станция с обратным пантографом установлена в филиале Центральный. Кроме того, для ее тестирования на двух электробусах появились адаптированные контрактные рельсы. Эти транспортные средства будут работать на маршруте № 791.

Процесс испытаний новой технологии продлится до февраля. Таким образом, работу зарядки можно будет проверить в условиях московской зимы. По итогам тестирования будут приняты дальнейшие решения о переходе на новый тип электрических зарядок.

Глава ведомства, заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что столица станет первым в России городом, где начнется внедрение инновационной инфраструктуры электротранспорта.

«Такая технология, одобренная НАМИ, позволит заряжать любые виды грузового и коммерческого электротранспорта, которые можно будет использовать для городских нужд. Кроме того, перенос пантографа на зарядную станцию позволит в будущем сократить стоимость электробусов. Мэр Москвы поручил крайне внимательно протестировать разработку. После этого мы примем решение, внедрять ли эту технологию на постоянной основе или нет», — отметил он.

Технология зарядки через обратный пантограф обеспечивает контакт с электробусом по принципу «сверху вниз». Так, пантограф размещается на мачте зарядной станции, а на крыше электробуса — контактные рельсы. Пантограф самостоятельно опускается на них и заряжает транспорт. Предполагается, что технология позволит облегчить электробус и снизить стоимость транспорта. Разработка является полностью отечественной.

В начале октября Ликсутов сообщил, что парк электробусов «Мосгортранса» за три года увеличился с нуля до 800 машин. Он подчеркнул, что переход на экологичный электрический транспорт — это тренд развития мировых городов.

Для автобусов на столичных парковках организовано более 130 специальных мест. Они отмечены дорожными знаками и особыми информационными табличками с изображением автобуса, а по габаритам больше обычных парковочных мест. Парковать легковые автомобили на таких местах нельзя. При этом в сентябре прошлого года главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов сообщил о планах построить в селе Красная Пахра в Троицком округе столицы рассчитанный на 300 мест автобусный парк для хранения и технической эксплуатации городских электробусов.