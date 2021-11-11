Прямой эфир
Экономика
Еврокомиссия улучшила прогноз роста ВВП России на 2021 год
Общество
Краснодарский край ввел обязательную вакцинацию для жителей старше 60 лет
Общество
Оперштаб подтвердил разработку законопроектов о QR-кодах в транспорте и кафе
Культура
Правительство выделит более 2 млрд рублей на поддержку учреждений культуры
Культура
Эрмитаж открыл первую в своей истории выставку NFT-искусства
Мир
Очередь из фур на 30 км образовалась на границе Белоруссии и Польши
Экономика
Россияне досрочно установили рекорд по числу взятых за год кредитов наличными
Авто
ГИБДД проведет рейды по выявлению зарегистрированных на детей авто
Экономика
Маск продал акции Tesla на $1,1 млрд
Мир
Сторонники оппозиции Армении попытались прорваться в здание правительства

В Москве протестируют новые зарядки для электробусов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве с 13 ноября начнется тестирование инновационной зарядной станции для электробусов. Процесс станет частью совместного пилотного проекта столичного департамента транспорта и института НАМИ.

Станция с обратным пантографом установлена в филиале Центральный. Кроме того, для ее тестирования на двух электробусах появились адаптированные контрактные рельсы. Эти транспортные средства будут работать на маршруте № 791.

«Магистральные» маршруты: как преобразится сеть общественного транспорта в столице
В следующем году автобусы Москвы изменят путь и получат новые номера

Процесс испытаний новой технологии продлится до февраля. Таким образом, работу зарядки можно будет проверить в условиях московской зимы. По итогам тестирования будут приняты дальнейшие решения о переходе на новый тип электрических зарядок.

Глава ведомства, заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что столица станет первым в России городом, где начнется внедрение инновационной инфраструктуры электротранспорта.

«Такая технология, одобренная НАМИ, позволит заряжать любые виды грузового и коммерческого электротранспорта, которые можно будет использовать для городских нужд. Кроме того, перенос пантографа на зарядную станцию позволит в будущем сократить стоимость электробусов. Мэр Москвы поручил крайне внимательно протестировать разработку. После этого мы примем решение, внедрять ли эту технологию на постоянной основе или нет», — отметил он.

Технология зарядки через обратный пантограф обеспечивает контакт с электробусом по принципу «сверху вниз». Так, пантограф размещается на мачте зарядной станции, а на крыше электробуса — контактные рельсы. Пантограф самостоятельно опускается на них и заряжает транспорт. Предполагается, что технология позволит облегчить электробус и снизить стоимость транспорта. Разработка является полностью отечественной.

В начале октября Ликсутов сообщил, что парк электробусов «Мосгортранса» за три года увеличился с нуля до 800 машин. Он подчеркнул, что переход на экологичный электрический транспорт — это тренд развития мировых городов.

Для автобусов на столичных парковках организовано более 130 специальных мест. Они отмечены дорожными знаками и особыми информационными табличками с изображением автобуса, а по габаритам больше обычных парковочных мест. Парковать легковые автомобили на таких местах нельзя. При этом в сентябре прошлого года главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов сообщил о планах построить в селе Красная Пахра в Троицком округе столицы рассчитанный на 300 мест автобусный парк для хранения и технической эксплуатации городских электробусов.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021