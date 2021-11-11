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Эксперт оценил идею штрафа за неоднократный отказ остановить авто

Автоэксперт Моржаретто оценил идею штрафа за неоднократный отказ остановить авто
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Предложенные Минюстом нормы, отраженные в проекте нового Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП) и предусматривающие ответственность водителей за ряд правонарушений, еще нужно обсуждать и дорабатывать. Такое мнение в четверг, 11 ноября, «Известиям» выразил автоэксперт Игорь Моржаретто.

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О предложенных ведомством изменениях ранее в этот же день сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на проект нового КоАП. Согласно документу, среди прочего предлагается наказание за неоднократный отказ остановить машину по требованию полиции, если это создало угрозу жизни или здоровью граждан. Нарушителей хотят наказывать лишением прав на срок до трех лет или штрафом 40 тыс. рублей.

Также новый кодекс предусматривает лишение водительских прав за многократные грубые нарушения Правил дорожного движения (ПДД). Речь идет о ситуациях, когда водитель в течение года три раза свершил подобные нарушения, например проехал на красный свет и не пропустил пешехода на переходе, отмечало издание.

Эксперт указал, что это уже третий проект кодекса, подготовленного рабочей группой Минюста, и к нему есть еще много вопросов. Говоря о пункте, предусматривающем ответственность за неоднократный отказ остановить автомобиль по требованию правоохранителей, Моржаретто подчеркнул, что приведенную формулировку необходимо прописать более четко и понятно, чтобы верно ее трактовать.

«Когда я еду по лесной дороге, там стоит сотрудник и долго машет палкой. Я не понимаю, сотрудник ли это или какой-то бандит. Я по сегодняшним правилам могу доехать до ближайшего поста ГАИ пожаловаться и сказать, что я не понимаю. А тут меня могут расценить, как будто я убегаю, то есть это надо прописать более четко и более понятно», — заявил он.

Моржаретто также отметил пункт, в котором говорится о лишении прав за многократные грубые нарушения ПДД. По его мнению, он также требует доработки, так как непонятно, почему именно три нарушения за год, а не, например, пять, и какие конкретно нарушения считаются грубыми. В частности, эксперт согласился, что проезд на красный сигнал светофора является грубым нарушением, но что касается непропуска пешехода — тут, по его словам, необходимо более четко прописать ситуации, которые попадают под действие указанного пункта.

«В принципе, ничего особенного не изменилось, но появляются какие-то инновации, которые требуют подробных обсуждений и четко прописанных формулировок, чтобы нельзя было трактовать с разных сторон», — отметил он.

В то же время эксперт уточнил, что пока документ является только проектом и говорить о нем более предметно можно будет, когда ведомство представит его для общественного обсуждения.

Согласно опубликованным данным, новый проект КоАП также предполагает штраф в 5 тыс. рублей или лишение водительских прав за управление автомобилем с нечитаемым грязным номером, если это не первый такой случай. Повторное нарушение правил тонировки стекол автомобиля предлагается наказывать штрафом 3 тыс. рублей

Кроме того, предлагается увеличить с 1 тыс. до 3 тыс. рублей санкцию за стоянку вне специально отведенных карманов. В числе прочего в проекте вводится штраф в 1–2 тыс. рублей за управление «средствами и механизмами, не предназначенными для движения по автодорогам общего пользования», — снегоходами, болотоходами, кроссовыми мотоциклами, мотоблоками и др. при выезде на проезжую часть.

Максимальный штраф за перевозку детей без автокресла предложено увеличить с 3 тыс. до 5 тыс. рублей. При этом Минюст планирует полностью отказаться от применения административного ареста для водителей в рамках «гуманизации законодательства об административных правонарушениях».

1 ноября первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова рассказала о штрафах за парковку на газонах и тротуарах в новом КоАП. Так, в документе говорится, что «нарушение установленных требований в области благоустройства территории» повлечет предупреждение или штраф в размере 1–3 тыс. рублей.

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