Госкино Украины не разрешает прокат фильма с Зеленским в роли Наполеона

Государственное агентство Украины по вопросам кино (Госкино) с 2015 года не выдает прокатное удостоверение российской комедии «Ржевский против Наполеона», снятой режиссером Марюс Вайсбергом, в которой роль французского императора исполнил ныне президент Украины Владимир Зеленский. Об этом в четверг, 11 ноября, сообщили в издании «Украинские новости» со ссылкой на данные Госкино.

Все компании-дистрибьюторы, которые обращались к ведомству за удостоверением, получали отказ с октября 2015 года, говорится в публикации.

Причина отказов — исполнение одной из ролей российским юмористом Юрием Гальцевым, который с 6 октября 2015 находится в перечне лиц, обвиненных Киевом в создании угрозы нацбезопасности страны, уточнили в Госкино. Прокат картин с участием актеров из украинского черного списка запрещен в стране законом «О кинематографии».

Картина «Ржевский против Наполеона» вышла на экраны в 2012 году. Зеленский не только сыграл одну из ролей, но и стал продюсером картины. Также участие в создании фильмы приняли коллеги Зеленского по «95 кварталу» Сергей и Борис Шефиры. Первый сегодня является первым помощником украинского президента.

Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины (Госкомтелерадио) запретил в январе 2021 года ввоз в страну еще 18 книг из России.

К ввозу были запрещены книги издательства «Манн, Иванов и Фербер», так как на их обложках размещена реклама издательств «Эксмо» и «АСТ» и компании «Яндекс», которые внесены в санкционный список на Украине.

В 2019 году Госкино Украины запретило показ и распространение пяти фильмов, в одном из которых снялся нынешний президент страны Владимир Зеленский.

Фильм «Восемь первых свиданий» Дэвида Додсона и Александра Маляревского запретили из-за того, что в нем снялась российская актриса Екатерина Варнава: артистка внесена в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины. Кроме того, в фильме снялся Владимир Зеленский, который на момент съемок — в 2012 году — еще не вступил в свои нынешние полномочия.

Помимо этого Госкино запретило фильм Николя Бери «Сорванцы из Тимпельбаха», обосновывая свое решение тем, что в нем снимался французский актер Жерар Депардье, а также «Мачете» Роберта Родригеса (в нем снимался американский актер Стивен Сигал).