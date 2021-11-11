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Россиянин Жуков получил в США 10 лет по делу об электронном мошенничестве

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Россиянин Александр Жуков, признанный в США виновным в электронном мошенничестве, приговорен к 10 годам лишения свободы и возмещению ущерба на сумму свыше $3,8 млн. Приговор опубликовал в среду, 10 ноября, минюст на официальном сайте.

Вынесение приговора 41-летнему россиянину состоялось ранее в среду в суде нью-йоркского района Бруклин. Как следует из приговора, обвиняемый и его сообщники украли более $7 млн путем мошенничества с цифровой рекламой. Отмечается, что Жуков оставил 75% доходов схемы себе, присвоив более $4,8 млн украденных средств. Остальные доходы россиянин переводил на несколько личных и корпоративных банковских счетов в Болгарии, России, Великобритании, Чехии, Латвии и на Кипре.

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«Сидя за своей компьютерной клавиатурой в Болгарии и России, Жуков смело разработал и осуществил тщательно продуманное многомиллионное мошенничество против индустрии цифровой рекламы и преследовал тысячи компаний по всей территории Соединенных Штатов», — передает минюст заявление прокурора.

По его словам, обвинительный приговор «является мощным сигналом киберпреступникам во всем мире, что от международных правоохранительных органов не скрыться».

Жуков был арестован в Болгарии в 2018 году и экстрадирован в Соединенные Штаты в 2019 году, где его осудили присяжные в мае текущего года по четырем статьям: сговор с мошенниками при использовании электронных средств, мошенничество с использованием электронных средств, сговор по отмыванию денег и отмывание денег.

Согласно проведенному расследованию, с сентября 2014 года по декабрь 2016 года Жуков управлял предполагаемой рекламной сетью Media Methane и реализовал схему мошенничества с цифровой рекламой, известную как «Метбот».

Media Methane получала оплату за размещение рекламы на веб-сайтах. Однако, вместо того, чтобы в действительности выкладывать рекламу на реальных веб-страницах, где их могли бы видеть пользователи, Жуков арендовал более 2 тысяч компьютерных серверов, размещенных в коммерческих центрах обработки данных в Далласе, Техасе, Амстердаме и Нидерландах, и запрограммировал боты, чтобы имитировать людей, просматривающих рекламу на веб-страницах.

Ранее 8 ноября в США 22-летнему украинцу Ярославу Васинскому и 28-летнему россиянину Евгению Полянину предъявили обвинения в использовании программ-вымогателей Sodinokibi и REvil для атак на предприятия и государственные учреждения в Соединенных Штатах, в том числе для атаки в июле 2021 года на Kaseya.

Согласно обвинительному заключению, Васинский и Полянин получили доступ к внутренним компьютерным сетям нескольких компаний-жертв и использовали программы-вымогатели Sodinokibi и REvil для шифрования данных на компьютерах компаний-жертв. В результате киберпреступлений организация REvil получила более $200 млн в криптовалюте.

4 ноября Государственный департамент США объявил о вознаграждении в $10 млн за информацию о местонахождении лидеров хакерской группы DarkSide.

Кроме этой награды, Госдепартамент предлагает вознаграждение до $5 млн за информацию, которая поможет арестовать в любой стране тех, кто временно примкнул к хакерам или помог в каком-либо преступном акте DarkSide.

Группа хакеров DarkSide была ответственна за инцидент с компанией Colonial Pipeline в мае 2021 года, что привело к временному закрытию трубопровода, по которому транспортируется 45% топлива, используемого на Восточном побережье Соединенных Штатов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 11 мая заявлял, что Россия не имела и не имеет никакого отношения к этим хакерским атакам.

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