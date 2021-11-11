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Минобрнауки уволило ректора РГСУ Починок после проверки в вузе

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Ректора РГСУ Наталью Починок уволили с поста после проведенной Министерством образования и науки проверки в вузе. Об увольнении Починок сообщает РБК, ссылаясь на источники в ведомстве.

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Уточняется, что женщина написала заявление по собственному желанию и была уволена с поста ректора.

По информации СМИ, пока неизвестно, кто займет место Натальи Починок на этом посту. Также на данный момент не назван врио ректора вуза.

«Решение о временно исполняющем обязанности также не принято, это будет решено позднее», — цитирует РБК проректора по безопасности РГСУ Андрея Хамрова.

Также отмечается, что ранее Наталью Починок, вступившую в должность в 2014 году, отстраняли от выполнения обязанностей в конце июля 2021-го на срок до 6 сентября.

Андрей Хамров, который тогда стал врио ректора университета, объяснял, что в университете перед этим прошла внеплановая проверка Минобрнауки по факту «жалоб студентов на обучение, проживание и т.д.», которая выявила нарушения. В частности, недостатки были выявлены в декларации о доходах, предоставленной Починок.

20 октября ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергей Зуев, находящийся под домашним арестом по делу о хищении, был госпитализирован с гипертоническим кризом.

Днем ранее, 19 октября, Зуеву предъявили обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере.

12 октября Зуева задержали в качестве подозреваемого в хищении более чем 21 млн рублей, принадлежащих ФГАУ «Фонд новых форм развития образования». Кроме Зуева по данному делу подозревается также бывший заместитель министра просвещения РФ и экс-вице-президент «Сбера» Марина Ракова.

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