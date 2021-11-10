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Рост объемов добычи газа в России составит 12%

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На 12% — до 777 млрд кубометров — прогнозирует Минэнерго РФ рост добычи газа в России в 2021 году, нефти — до 517 млн т, сообщил министр энергетики Николай Шульгинов, выступая на заседании Совета Федерации.

Ведомство ожидает увеличение добычи угля по итогам года на 8% — до 435 млн т, экспорта — на 5% в годовом выражении. Основной рост поставок угля, по словам министра, ожидается в страны Европы — 7,5% и в АТР — 3%, передает «Нефть и капитал». Минэнерго прогнозирует рост производства бензина в РФ в 2021 году до 40 млн т, дизельного топлива — до 80 млн т.

Планы Евросоюза ввести мораторий на добычу углеводородов в Арктике потенциально могут привести к более серьезным последствиям, чем газовый кризис, с которым сейчас столкнулась Европа. Об этом 28 октября заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, ЕС не заинтересован в совместной работе по разработке комплекса мер по снижению выбросов парниковых газов через внедрение наилучших технологий.

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