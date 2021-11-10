Прокуратура начала проверку по факту наезда на двух подростков в Приангарье

Прокуратура организовала проверку по факту ДТП в Слюдянке Иркутской области, в результате которого пострадали двое подростков. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Авария произошла утром 10 ноября. По предварительным данным отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД по региону, 34-летний водитель Peugeot допустил наезд на двух 13-летних подростков, которые пытались перебежать проезжую часть в непредусмотренном для этого месте.

В результате ДТП мальчик и девочка получили различные травмы. Их госпитализировали, пишет ИА IrkutskMedia.

Прокуратура организовала проверку. Сотрудники ведомства дадут оценку соблюдениям требований правил безопасности дорожного движения. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

8 ноября в городе Новозыбков Брянской области 22-летний водитель иномарки сбил пенсионера, который также переходил дорогу в непредусмотренном месте. Пешеход скончался.