Умер художник-аниматор «Тайны Третьей планеты» Дмитрий Куликов

Художник-аниматор «Тайны Третьей планеты» Дмитрий Куликов скончался в возрасте 75 лет. Об этом сообщили в среду, 10 ноября, в Союзе кинематографистов России.

«Его работу отличало высокое мастерство, творческий подход. Бескорыстная преданность делу. <…> Все, кто знал, уважал и любил Дмитрия Ивановича Куликова, скорбят о невосполнимой потере талантливого художника, светлого человека», — говорится в сообщении.

Куликов работал на студии «Союзмультфильм» с 1974 года, передает «Федеральное агентство новостей». Он принимал участие в работе над фильмами «Икар и мудрецы», «Тайна Третьей планеты», «Лиса Патрикеевна», «Про Сидорова Вову» и другими.

Также Куликов как карикатурист был лауреатом международной выставки «Сатира в борьбе за мир» в 1973 году, передает RT.

Ранее, 18 августа, после тяжелой болезни на 82-м году жизни умер художник и режиссер анимационных фильмов Евгений Михельсон. Он снял около двадцати мультфильмов, в числе которых «Худайберды и дэв», «Яртыгулак и лентяи», «Крылатый ослик», «Чурек и малыш», «Огник» и «Бездомный Конгурджа».