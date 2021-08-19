Умер мультипликатор Евгений Михельсон

18 августа после тяжелой болезни на 82-м году жизни умер художник и режиссер анимационных фильмов Евгений Михельсон. Об этом сообщает пресс-служба Союза кинематографистов РФ.

«Умер Евгений Иванович Михельсон, замечательный художник, талантливый режиссер анимационных фильмов, светлый человек. Его обаятельные, с мягким юмором ленты всегда пользовались успехом, их с удовольствием смотрели и дети, и взрослые», — сказано в сообщении.

Евгений Иванович долгое время работал в Туркмении, где возглавлял объединение мультипликационных фильмов и стал Заслуженным деятелем Туркменистана. После развала Советского Союза он вместе с семьей переехал в Россию.

«Память о Михельсоне — добром, интеллигентном, яркого творческого дарования художнике — надолго сохранится в его фильмах и нежных пастельных картинах», — добавили в пресс-службе, выразив глубокие соболезнования родным и близким режиссера.

Евгений Иванович Михельсон родился 31 мая 1940 года. Учился в средней художественной школе при Академии Художеств им. Репина в Ленинграде. В 1960-1993 годах работал художником, а с 1972 года стал режиссёром в объединении мультипликации студии «Туркментелефильм». С 1993 года — режиссёр киностудии «Туркменфильм» и член Международной ассоциации мультипликационного кино (АСИФА). Михельсон снял около двадцати мультфильмов, в числе которых «Худайберды и дев», «Яртыгулак и лентяи», «Крылатый ослик», «Чурек и малыш», «Огник» и «Бездомный Конгурджа».