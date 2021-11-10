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Стоимость биткоина установила новый рекорд

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Стоимость биткоина (BTC) достигла рекордного значения — отметки в $69 тыс. Об этом в среду, 10 ноября, свидетельствуют данные портала Coindesk.

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Биткоин по состоянию на 18:23 мск подорожал до $68,34 тыс., а 30 минутами ранее он достиг исторического максимума в $69 тыс.

Накануне стоимость биткоина превысила $68 тыс. Портал Coindesk отмечал, что рост цены первой в мире криптовалюты обусловлен опасениями по поводу масштабируемости блокчейна Ethereum и высоких комиссий за трансакции. Таким образом, покупателей продолжают привлекать альтернативные токены Ethereum, такие как solana (SOL), polkadot (DOT), terra (LUNA) и лавина (AVAX).

В тот же день финансовый директор, руководитель департамента торговых операций криптофонда ICB Fund Чэнь Лиминь заявил, что подорожание биткоина до $68 600 связано с динамикой рынка криптовалют, обусловленной главным образом действиями больших игроков.

Финдиректор добавил, что текущее восходящее движение биткоина развивается с конца 2020 года, если «смотреть глобально и начиная с октября, если говорить именно о возобновлении роста после майской коррекции».

Биткоин — децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может «добывать» (эмитировать) любой пользователь — участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

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