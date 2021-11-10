Юрист заявил о 15-процентном росте средней стоимости аренды квартиры в Москве

За последний год стоимость рынка аренды жилья в Москве в среднем выросла на 15%, при этом аренда отдельных видов жилья — почти в два раза. Об этом заявил «Известиям» Алексей Гавришев, управляющий партнер AVG Legal, в среду, 10 ноября.

По его словам, средняя цена аренды однокомнатной квартиры в столице составила 45 тыс. рублей, двухкомнатной — около 85 тыс. рублей, трехкомнатной — может превышать 90 тыс. рублей.

«При этом эти суммы приблизительные, так как рассчитать среднюю стоимость довольно проблематично в связи с наличием на рынке аренды недвижимости в Москве как элитного жилья, так и жилья эконом-класса, стоимость аренды которых разнится в десятки раз», — добавил он.

Накануне руководитель проектов развития направления вторичной недвижимости и долгосрочной аренды «Авито Недвижимость» Сергей Хахулин заявил РИАМО, что в сентябре в Москве увеличилась средняя стоимость аренды квартиры, достигнув 93 тыс. рублей в месяц.

Он пояснил, что к росту арендных ставок «закономерно привело» увеличение спроса на съемное жилье, а также «вымывание» с рынка наиболее доступного и ликвидного жилья.

Арендные ставки в Подмосковье увеличились на 14% в сентябре этого года по отношению к сентябрю 2020-го, достигнув в среднем 25 тыс. рублей в месяц, отметил Хахулин.

Он считает, что в дальнейшем рынок аренды в Москве постепенно придет в равновесие и изменение арендных ставок компенсирует повышенный интерес к аренде в течение одного-двух кварталов.

В конце сентября федеральный портал «Мир квартир» сообщил, что за III квартал 2021 года арендные ставки однокомнатных квартир выросли на 4%, двухкомнатных — на 5%, трехкомнатных — на 2%. Специалисты портала проанализировали ставки в 70 городах России. Сильнее всего аренда подорожала в Ставрополе, Калининграде, Магнитогорске, Кирове и Воронеже.