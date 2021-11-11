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Что по сети, то и пожнешь: в России участились аварии на энергообъектах

С какими сложностями сталкиваются компании накануне зимы
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Что по сети, то и пожнешь: в России участились аварии на энергообъектах
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2021-11-10 16:49:13
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В России участились аварии на энергообъектах. Об этом говорится в протоколе совещания у замглавы Минэнерго Евгения Грабчака от 18 октября (есть у «Известий»). Только за неделю с 11 по 18 октября количество аварий выросло на 6%, до 103, из них в электроэнергетике — 90, в газовой промышленности — пять, в нефтяной — одна. В Минэнерго основной причиной называют человеческий фактор. А бизнес говорит, что на ситуацию могли повлиять повышение нагрузки на сеть и климатические условия. Эксперты не исключают, что предстоящей зимой число аварий может вырасти.

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Аварийная ситуация

Минэнерго отметило «существенное увеличение количества аварий на объектах электроэнергетики» страны, говорится в протоколе совещания у замминистра Евгения Грабчака от 18 октября. За неделю с 11 по 18 октября зафиксировано 103 аварии, из них в электроэнергетике — 90, в газовой промышленности — пять, в нефтяной — одна. При этом с 4 по 11 октября их насчитывалось 97, говорится в протоколе совещания у замминистра от 11 октября (есть у «Известий»). Таким образом, только за неделю число аварий выросло примерно на 6%.

В отдельные недели октября действительно был зафиксирован рост аварийности на объектах электроэнергетики. Часть технологических нарушений связана с действиями персонала. Большинство таких случаев либо прошли без последствий для потребителей, либо не являлись критичными для их энергоснабжения, — прокомментировали «Известиям» ситуацию в Минэнерго.

Что по сети
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

На еженедельных оперативных совещаниях с компаниями ведомство уделяет особое внимание аварийным отключениям оборудования и обсуждает меры по предотвращению таких ситуаций в будущем, сказали в министерстве.

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Приоритетной задачей является не наказание компаний, а выявление потенциальных проблем и их своевременное решение, — добавили там.

В Минэнерго также подчеркнули, что в январе–октябре 2021 года рост количества технологических нарушений, вызванных ошибочными действиями персонала, по сравнению аналогичным периодом прошлого года не зафиксирован. При этом, согласно данным Системного оператора, число аварий в период с января по сентябрь 2021-го на электрических станциях установленной мощностью 25 МВт и выше выросло на 7%, до 2278, в сравнении с прошлым годом. Аварий в электрических сетях 110 кВ и выше также стало больше на 4% — 11836, следует из статистики регулятора.

Источник «Известий» в отрасли объяснил, что большинство аварий на объектах электроэнергетики России — мелкие и не сопряжены с рисками производственной деятельности.

Согласно нормативам, любое, даже незначительное изменение нормального режима работы энергетической системы классифицируется как авария, а риск его возникновения — как аварийная ситуация. При этом крайне редки случаи частичной или полной остановки оборудования — запас прочности энергосистемы страны позволяет провести необходимые ремонтные работы без значительных рисков, — пояснил собеседник «Известий».

Что по сети
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

По его словам, можно предположить, что одной из причин увеличения количества инцидентов стали тестовые пуски оборудования на максимальных режимах во время контрольных испытаний при подготовке к осенне-зимнему периоду.

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Нередко причинами называют природные факторы и стихийные бедствия, добавила заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

— Например, молния ударила в опору линии электропередачи — и в десятках, а то и в сотнях домов временно отключено электричество. Не говоря уже о повреждениях из-за сильного ветра, — отметила эксперт.

По ее словам, есть также причины, связанные с дефектами оборудования, некачественным ремонтом или проведением строительных работ с нарушениями, которые вызывают повреждения электросетей — например, когда роют котлован и задевают подземный кабель. Человеческий фактор справедливо присутствует в качестве одной из основных причин, отмечает Наталья Мильчакова.

Бизнес и эффективность

Учитывая растущую динамику аварий уже в октябре, есть риски, что зимой их число увеличится, ведь погодные условия будут еще менее благоприятны, отметил эксперт в области финансовых коммуникаций Андрей Лобода. Впрочем, крупнейшие компании рынка держат ситуацию под контролем и достигли немалых успехов в сокращении количества форс-мажоров, добавил он.

Что по сети
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Так, в «Россетях» «Известиям» сказали, что количество аварий в сети 110 кВ и выше под управлением компании планомерно снижается.

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— При этом на отдельных временных отрезках может происходить изменение динамики аварийности из-за факторов, которые носят нерегулярный характер. Среди них — погодные явления, действия сторонних лиц и организаций, — сообщили в компании.

Однако в целом число аварий с обесточиванием потребителей составляет порядка 10% от общего числа технологических нарушений, преимущественно речь идет о локальных сбоях, последствия которых устраняются в кратчайшие сроки, заключили в «Россетях».

В «Т-Плюс» отметили, что в этом отопительном сезоне число технологических нарушений на объектах компании в сравнении с прошлым годом снизилось почти на 30%. За сентябрь-октябрь 2021-го зафиксирован всего 31 случай, за аналогичный период 2020-го — 44, ни одна из ситуаций не повлияла на энергоснабжение потребителей, сказали в «Т-Плюс».

Технологические нарушения происходят по ряду причин, среди них — растущая нагрузка на основное оборудование зимой и в период аномально теплой погоды летом, отметили в компании. Кроме того, 2021 год характеризуется значительным ростом потребления электрической мощности (около 5%), что приводит к большему составу включенного генерирующего оборудования, заключили в «Т-Плюс».

Что по сети
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая

По словам Андрея Лободы, на общую статистику происшествий во многом влияют именно небольшие организации, у которых недостаточно средств для обновления оборудования.

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— Во многих регионах России, испытывающих финансовые и экономические сложности, его износ на предприятиях ТЭК может достигать 70%. В зоне риска остаются небольшие территориальные сетевые организации (ТСО), ведь у мелких участников рынка бюджеты для модернизации по-прежнему скромные, — подчеркнул эксперт.

Эффект масштаба в электросетевом комплексе хорошо виден, когда случаются крупные аварии, вызванные погодой, например ледяным дождем, отметил заместитель гендиректора Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) Александр Григорьев. Например, если «Россети» могут перекинуть в зону бедствия дополнительные ремонтные бригады из других регионов и быстро ликвидировать последствия, то у небольших ТСО таких возможностей нет, добавил он.

В ассоциации «Территориальные сетевые организации» «Известиям» сказали, что у некоторых небольших региональных ТСО действительно возникают финансовые трудности, однако во многом это связано с жесткой политикой органов регулирования в отношении предприятий малого и среднего бизнеса и недостаточной его поддержкой. Поэтому снизить аварийность могла бы помощь региональным компаниям, например облегчение доступа к кредитам под низкий процент, заключил Андрей Лобода.

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