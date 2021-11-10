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В Институте имени Пушкина оценили новый проект правил русского языка

Проректор Института им. Пушкина Осадчий оценил новый проект правил русского языка
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Проект новых правил русского языка позволит государству и академическому сообществу прийти к общему мнению относительно свода правил орфографии. Об этом 10 ноября заявил специалист по словообразованию современного русского языка и судебной лингвистике, проректор по науке Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина, доктор филологических наук Михаил Осадчий.

«Это очень важный момент, поскольку государство должно участвовать в языковом строительстве, поскольку государственный язык является очень важной частью государства. Оно должно внимательно следить за тем, что происходит в языке», — заявил он телеканалу РЕН ТВ.

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Осадчий отметил, что за последние годы в языке появилось много слов, а общество самостоятельно подстраивалось под новые нормы. Кроме того, он указал, что новый свод не будет менять правила орфографии, а только дополнит их и уточнит в тех местах, где это необходимо.

«Так, например, мы сами решили, как правильно писать такие слова, как «кэшбэк», «ролл ап» и другие. Постепенно частотность и лингвистические причины способствовали тому, что выбирался какой-то один вариант и он закреплялся в академическом орфографическом словаре русского языка, а потом это был русский орфографический словарь под редакцией академика Лопатина», — отметил Осадчий.

Осадчий уточнил, что в новом своде правил, например, будет четко обозначен момент написания слов с маленькой и большой буквы.

Днем ранее Минпросвещения опубликовало проект новых правил русской орфографии и пунктуации. Как сообщалось, актуальные правила были утверждены еще в 1956 году, но с тех пор возникли многие неточности и пробелы. В ведомстве подчеркнули, что новый свод сделает правила более полными и соответствующими современному состоянию русского языка.

Главный редактор сайта «Грамота.ру», ведущий научный сотрудник Института русского языка им. В.В. Виноградова Владимир Пахомов, в свою очередь, заметил, что проект новых правил не станет глобальной реформой языка, а лишь поможет актуализировать уже существующие нормы.

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