Факт сокрытия вспышки АЧС расследуют на предприятии Псковской области

В Псковской области одно из сельскохозяйственных предприятий могло скрыть вспышку АЧС. Ведется расследование, сообщил глава межрегионального управления Россельхознадзора Олег Емцев.

Материалы передали в следственные органы, на совещании в региональной администрации побывали сотрудники МВД, добавил чиновник.

Как уточняет Псковское агентство информации, 9 ноября губернатор Михаил Ведерников обсудил с руководителями областного министерства сельского хозяйства и Россельхознадзора дополнительные меры по ликвидации АЧС. В том числе рассматривался вопрос о возможном сокрытии вспышки болезни на одном из предприятий.

Отмечается, что в подобной ситуации оказались представители не только Псковской области, но и других регионов России.

В начале сентября в Псковской области отменили карантин, введенный сразу в нескольких районах. Очаги АЧС ранее были обнаружены в Порховском, Дновском, Стругокрасненском и Дедовичском районах.