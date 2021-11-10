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США возродили в Европе подразделение времен холодной войны

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Армия США возродила в ФРГ 56-е артиллерийское командование, которое базировалось в стране во время холодной войны. Об этом 8 ноября сообщило издание The Washington Times.

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Основная причина реактивации командования — рост напряженности между НАТО и «вс` более напористой Россией», сказано в статье.

«Это ключевое командование в европейском регионе. Нам его действительно не хватало. Очень хорошая новость», — цитирует автор слова командующего американскими войсками в Европе и Африке генерала Кристофера Кавиоли.

56-е командование обеспечит дальнейшую синхронизацию вооруженных сил европейских стран, у вооружений США в Европе будет гораздо большая зона поражения потенциальных целей, отметил глава подразделения генерал-майор Стивен Маранян, выступая 8 ноября в немецком Висбадене.

Данное формирование армии США перестало действовать в 1991 году, через четыре года после ратификации Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), об одностороннем выходе из которого Белый дом объявил в 2019 году.

21 октября издание The Telegraph сообщило, что Вашингтон остался далеко позади в гиперзвуковой гонке, в которой лидируют Москва и Пекин.

Американские авианосцы утратили былое значение с появлением нового оружия, говорится в материале. В первую очередь речь идет о гиперзвуковом оружии, уточняют авторы статьи.

20 октября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что американские военные начали активную работу по модернизации тактического ядерного оружия и баз его хранения в европейских странах. Белый дом действует в данном направлении при полной поддержке союзников по НАТО, подчеркнул Шойгу.

Россия не раз заявляла, что в связи с укреплением военной инфраструктуры НАТО вблизи от российских границ Москва вынуждена совершенствовать системы вооружений, чтобы противостоять возможной агрессии недружественных стран. Сейчас в РФ, по словам источников «Известий» в военном ведомстве, ведутся работы сразу по нескольким проектам гиперзвуковых вооружений. Часть из них уже находится в высокой степени готовности.

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