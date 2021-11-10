Адвокат Жорин раскрыл новую схему обмана в ТikТоk от имени Моргенштерна

Адвокат рэпера Алишера Моргенштерна Сергей Жорин раскрыл новую схему обмана в ТikТоk, которая связана с именем певца. Об этом он сообщил 10 ноября в интервью Пятому каналу.

По словам специалиста, наибольшие трудности в концертной деятельности звезд связаны с мошенниками, которые иногда выступают от имени знаменитости.

Адвокат отметил, что на днях в TikTok появилась реклама, которая была официально одобрена администрацией платформы. В транслируемом видео Моргенштерн призывает подписчиков принять участие в конкурсе, призовой фонд которого якобы составляет один млн. рублей. Но это обман, суть которого заключается в том, что, перейдя по ссылке, человек попадает на сайт, где красиво разложены три коробки. В одной из них — «миллион».

Интернет-пользователю предлагают угадать, в какой из коробок находятся деньги, и у последнего всегда получается выиграть с вероятностью 100%. Правда, выпадает не круглая сумма, а всего $ 3060.

После этого «победителю» звонит так называемый оператор и просит назвать личные данные для отправки «выигрыша». А затем на экране появляется сообщение об ошибке № 404, устранить которую якобы можно, но необходимо заплатить 346 рублей. Безусловно, после перевода денег, никакого подарка «победитель» не получает.

«От имени Моргенштерна периодически производятся какие-то неправомерные действия. Он с этим борется: уведомляет подписчиков, чтобы они проверяли информацию. Все официальные мероприятия, в которых он участвует, есть на его официальной странице в Instagram», — сказал Жорин.

Также он напомнил, что в этой связи рэпер разработал совместно с ним определенную схему борьбы со злоумышленниками. В соответствии с ней, адвокат певца при необходимости бесплатно окажет юридическую помощь его фанатам, пострадавшим от мошенников, прикрывающихся его звездным именем.

«Помощь будет финансировать сам Алишер. Это благородная инициатива с его стороны. Наверное, это заслуживает того, чтобы взять с нее пример другим артистам, поскольку, наверное, какая-то ответственность артиста перед поклонниками должна быть», — сказал Жорин.

Кроме того, специалист посоветовал всем, подвергать сомнению любую поступающую информацию и в случае сомнений, связаться с представителями артиста, контакты которых указаны на официальных сайтах и страницах знаменитостей в интернете.

Ранее 10 ноября жертвой мошенников стал житель Самары. Он лишился свыше 1,3 млн рублей из-за злоумышленников. Мужчина перевел средства на посторонние счета с помощью банкомата.

По словам 51-летнего слесаря, ему поступило несколько звонков с интервалом времени в несколько минут. Звонившие сообщили о якобы попытках снятия средств с его счетов, а также об оформлении кредита. Они предложили ему пойти в банк и самому оформить кредит. Кроме того, мошенники настоятельно требовали, чтобы потерпевший никому не сообщал о происходящем.

Самарец не стал перезванивать на горячую линию своего банка, а отправился в отделение, оформил кредит. После этого он с помощью банкомата осуществил переводы на ряд счетов.