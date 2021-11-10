Суд ЕС поддержал решение оштрафовать Google на 2,4 млрд евро

Суд Евросоюза поддержал решение Еврокомиссии от 2017 года оштрафовать Google на 2,4 миллиарда евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке поисковых систем. Об этом пресс-служба суд сообщила 10 ноября в Twitter.

«Суд ЕС общей юрисдикции в значительной степени отклоняет иск Google против решения Еврокомиссии, установившего злоупотребление доминирующим положением», — сказано в сообщении.

Европейская комиссия проводила расследование в отношении IT-гиганта с 2011 года, собирая доказательства нарушений антимонопольных правил.

В апреле 2015 года ведомство обвинило компанию в ущемлении прав конкурентов и потребителей и приоритету поисковых онлайн-сервисов Google над конкурентами.

В апреле 2016 года ведомство обвинило компанию в неправомерных требованиях к производителям смартфонов с операционной системой Android. В том числе, компания требовала устанавливать ее приложения (Google Search и браузер Chrome). В Google тогда заявили, что готовы представить доказательства, что система Android способствует развитию конкуренции на рынке.

В июле 2017 года ЕК заявила, что злоупотребление доминирующим положением заключается в том, что компания активно продвигает свои инструменты онлайн-рекламы, в частности, сервис Google Shopping. После оглашения вердикта компания заявила, что будет оспаривать решение регулятора.