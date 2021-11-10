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Суд ЕС поддержал решение оштрафовать Google на 2,4 млрд евро

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Суд Евросоюза поддержал решение Еврокомиссии от 2017 года оштрафовать Google на 2,4 миллиарда евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке поисковых систем. Об этом пресс-служба суд сообщила 10 ноября в Twitter.

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«Суд ЕС общей юрисдикции в значительной степени отклоняет иск Google против решения Еврокомиссии, установившего злоупотребление доминирующим положением», — сказано в сообщении.

Европейская комиссия проводила расследование в отношении IT-гиганта с 2011 года, собирая доказательства нарушений антимонопольных правил.

В апреле 2015 года ведомство обвинило компанию в ущемлении прав конкурентов и потребителей и приоритету поисковых онлайн-сервисов Google над конкурентами.

В апреле 2016 года ведомство обвинило компанию в неправомерных требованиях к производителям смартфонов с операционной системой Android. В том числе, компания требовала устанавливать ее приложения (Google Search и браузер Chrome). В Google тогда заявили, что готовы представить доказательства, что система Android способствует развитию конкуренции на рынке.

В июле 2017 года ЕК заявила, что злоупотребление доминирующим положением заключается в том, что компания активно продвигает свои инструменты онлайн-рекламы, в частности, сервис Google Shopping. После оглашения вердикта компания заявила, что будет оспаривать решение регулятора.

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