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Появилось видео задержания выкинувших в окно чемодан с наркотиками мошенников

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Члены банды мошенников в Москве при попытке задержания сотрудниками правоохранительных органов выбросили из окна чемодан с наркотиками. Кадры, на которых запечатлен момент задержания преступников, оказались в распоряжении «Известий» 10 ноября.

На опубликованном видео можно заметить, как оперативники выводят подозреваемых на улицу. После чего из подъезда выносят сумки, в которых, предположительно, лежат наркотические вещества.

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Инцидент произошел в одном из домов на Ходынском бульваре накануне. По данным РЕН ТВ, оперативники вышли на след злоумышленников, которые похитили у пенсионерки 16 млн рублей. Однако тогда, когда полицейские зашли в квартиру преступников, те поспешили выбросить в окно чемодан с наркотиками.

Источник телеканала уточняет, что в чемодане оказалось 396 свертков и контейнер/ При этом речь может идти о килограммах запрещенных веществ.

Ранее, 2 ноября, оперативники в Белгородской, Московской, Владимирской, Тульской, Ростовской и Курской областях задержали 21 участника об оптовой торговле наркотиками. Уточняется, что в отношении задержанных возбужден ряд уголовных дел за незаконный оборот наркотиков. Всего было изъято свыше 370 кг запрещенных веществ.

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